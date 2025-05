Košarkarji Ilirije do uvodne zmage v finalu lige Aba 2

Ilirijani so le še zmago oddaljeni od uvrstitve v elitni rang regionalne lige Aba, potem ko so dobili uvodno tekmo pred 6000 gledalci v dvorani kulturno-športnega centra Skenderija. Poraženca v finalni seriji sicer čakajo dodatne tekme za uvrstitev v ligo Aba s predzadnjo ekipo tega tekmovanja.

Domačini so si v drugi četrtini priigrali deset točk naskoka (32:22), a so do polčasa Ljubljančani celo povedli s košem Luke Kureša za 39:38.

Začetek drugega dela je pripadel gostom, ki so po treh minutah vodili za devet točk (49:40), nato pa so domači na krilih glasnega občinstva začeli rezati v zaostanek, zadnjo četrtino pa so kljub do takrat šestim trojkam Austina Luka Ilirijani začeli s tremi točkami naskoka.