Košarkarji Ilirije po porazu v Sarajevu v kvalifikacije za elitno ligo ABA

Šiškarji na odločilni tretji tekmi v sarajevski dvorani Skenderija, kjer se je zbralo več kot osem tisoč gledalcev, niso bili kos gostiteljem. V prvem polčasu je bila tekma povsem odprta, v prvi polovici drugega polčasa pa so izbranci gostujočega trenerja Stipeta Modrića nekajkrat zaostali za devet točk (41:50, 43:52, 46:55, 53:62).

Zasedba iz Ljubljane je na prvi finalni tekmi, ki je bila konec minulega meseca v Sarajevu, zmagala s 84:79, pred tednom dni pa je na drugi v dvorani Tivoli izgubila z 68:77. Drugi obračun v kultni dvorani pod Rožnikom je zaznamovala sodniška trojka iz Srbije in Hrvaške, ki je v drugem polčasu iz dvorane izgnala slovensko košarkarsko legendo Iva Daneua, kar je med ljubitelji športa povzročilo pravo ogorčenje.

Ljubljančani so sijajno začeli zadnjo četrtino ter po trojki Marka Padjena in dveh točkah Kura Jockucha v 32. minuti povsem zadihali za ovratnik Sarajevčanom (62:63), nato pa se jim je povsem ustavilo, tako da so jim gostitelji v 36. minuti ušli na neulovljivih 17 točk (64:81).

Pri Iliriji je bil na tretji finalni tekmi najbolj učinkovit slovenski reprezentant Padjen z 18 točkami, Vincent Lamont Golson in Gašper Škorjanc pa sta dosegla po 16 točk.