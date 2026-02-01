Košarkarji Ilirije v mestnem derbiju porazili zmaje

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V skupini za prvaka, kjer je na sporedu osem krogov, bodo igrali še Cluj Napoca, Igokea in Bosna. Vse ekipe bodo tako kot v skupini za obstanek, kamor se seli Perspektiva Ilirija, prenesle vse rezultate iz rednega dela. Šiškarji, ki bodo naslednji teden gostovali še v Sarajevu, so dobili štiri tekme, kar je drugi najslabši izkupiček za Studentskim centrom. Štiri zmage imajo še Dunaj, Zadar, Split in Krka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Varovanci trenerja Stipeta Modrića so se hrabro in čvrsto zoperstavili zasedbi Zvezdana Mitrovića. Gostje so skupaj vodili le dve minuti. Ilirija je imela v tretji četrtini 15 točk naskoka (60:45), 110 sekund pred koncem tekme pa vodstvo z 90:83. Vseeno so domači do zadnje sekunde trepetali za pomembni točki. Cedevita Olimpija je imela dve sekundi za zadnji napad, vendar kapetan Jaka Blažič, sicer prvi strelec tekme z 22 točkami (met za tri točke 6:9), ni zadel trojke za podaljšek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pri domačih so bili najbolj razpoloženi Edo Murić z 21 točkami (10 skokov), Boban Marjanović, ki je dosegel 20 točk, in Robert Jurković z 18.