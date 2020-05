Evroliga: igralci imajo velike pomisleke glede nadaljevanja sezone

Vodstvo najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je v soboto zvečer priredilo videokonferenco. Na njej je sodelovalo 36 košarkarjev, večina od njih - na pogovoru so sodelovali vsi kapetani moštev in po en izkušen igralec vsake ekipe - so bili mnenja, da bi bilo nadaljevanje Evrolige nesmiselno po dveh mesecih prisilnega premora.

Isti vir navaja, da je pogovor potekal v spoštljivem tonu in je bil informativne narave. Vodstvo naj bi končna odločitev o usodi najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini sprejela v ponedeljek. Če se bo sezona v Evroligi zares nadaljevala in po novem sistemu končnice, je med kandidati za organizacijo zaključnega turnirja tudi Ljubljana s Stožicami.