Košarkarji Krke do prve zmage v ligi ABA

Košarkarji Krke so na četrti tekmi lige vendarle prišli do prve zmage. V Zagrebu so izkoristili vse slabosti domače ekipe, predvsem to velja za zadnjo četrtino, ko so v osmih minutah prejeli vsega dve točki, na koncu pa ta del igre dobili za 12 točk.

Pred zadnjo četrtino so bili večji del tekme v prednosti gostitelji. A več kot osem točk naskoka si niso priigrali. Krka jih je lovila, pa spet dopustila, da se za nekaj točk odlepijo. A bistveno je bilo, da je držala korak, največje delo pa so Novomeščani opravili v zadnjem delu. Po zaostanku 66:64 je pomembno trojko zadel Niko Bačvić, nekaj trenutkov pozneje ga je posnemal še Tayler Persons. Zagrebčani so nato poskušali nekaj napraviti na silo, a jim ni uspelo ogroziti zmage slovenske ekipe.