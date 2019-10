Košarkarji Krke še petič v nizu klonili proti beograjskemu FMP

Sedemkratni državni prvaki iz Novega mesta so uspešno začeli tudi novo sezono v 1. SKL. V dvorani Leona Štuklja so 2. oktobra nadigrali novinca oziroma povratnika med elito Terme Olimia iz Podčetrtka z 91:60. Regionalno tekmovanje so odprli proti zanje v zadnjem obdobju zelo neugodnem tekmecu iz srbske prestolnice. FMP je dobil štiri prejšnje tekme v nizu proti Krki, tudi dve v Novem mestu. Beograjski klub je septembra igral tudi v superpokalu lige Aba in v četrtfinalu izgubil proti košarkarjem Cedevite Olimpije, ki so pozneje osvojili drugo mesto.

Ekipa FMP je v Novem mestu silovito začela tekmo, Krki dopustila v prvi četrtini, da je dosegla zgolj devet točk, sama pa je prišla do 24. Marko Pecarski je sam v ekipi gostov v prvih desetih minutah zbral osem točk, ujel je tri žoge in enkrat podal. Krka se je v drugi četrtini pobrala in po zabijanjuGanija Oladimejija Lawala je bilo tri minute in pol pred koncem prvega polčasa le še točka prednosti za goste (29:28). Domači so nato do odmora zmogli vsega dve točki in FMP je zadnjih 20 minut začel s sedmimi točkami prednosti (38:31).

A je Krka potem, ko je drugi del igre dobila s petimi točkami razlike, v tretjem znova popustila in dosegla le 13 točk, tekmeci pa osem več in razlika je znova narasla. Ob koncu druge minute zadnje četrtine je bilo že 47:65 in trener domačih Simon Petrov je zahteval minuto odmora. Po njej so domači do sredine zadnjega dela dosegli devet točk, gostje pa le dve (56:67). Luka Lapornik in Lawal sta slabe tri minute pred koncem s prostih metov zaostanek znižala na sedem točk (63:70). Domačim v obupnih poskusih ni uspelo popolnoma preobrniti izida in FMP je tekmo dobil z dvomestno razliko. Pri domačih, ki so zadeli le osem od 30 poskusov za trojko, je 17 točk zadel Cosey, pri gostih je bil najboljši strelec Aleksa Radanov (21).