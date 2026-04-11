Košarkarji Krke ugnali favorizirani Spartak

Prvi polčas je minil v dokaj enakovredni predstavi, nekaj več pobude je imela novomeška zasedba, ki je v drugi četrtini povedla tudi za osem točk, a do odhoda na glavni odmor je prednost praktično izpuhtela (30:29).
Tudi tretji del igre ni prinesel še nikakršne odločitve. Čeprav je Krka v uvodu znova pobegnila za sedem točk, sta ekipi v zadnjih deset minut vstopili ob razliki petih točk.
Novomeščani so bili v ospredju tudi v uvodu zadnje četrtine, dobre tri minute pred koncem je Blaž Mahkovic s prostima metoma poskrbel za osem točk prednosti (56:48), imeli tak naskok tudi še dobro minuto pred koncem, ko so gosti zahtevali minuto odmora.
Po tej so gosti iz Subotice s trojko prišli znova bližje, se pol minute pred koncem približali na -3, toda Mahkovic je nato z zabijanjem poskrbel znova za +5, 21 sekund pred iztekom pa je bila razlika znova le še tri točke. Krka je nato uspešno izvedla še dva prosta meta, sedem sekund pred koncem so gosti še dosegli koš, toda Khalil Brantley je z novima prostima metoma nato dokončno potrdil zmago Novomeščanov.
Sukhmail Mathon je bil s 14 točkami najboljši pri Krki, točko manj je dosegel Mahkovic. Pri gostih je 18 točk vpisal Olivier Hanlan.
Krko nova tekma v tej skupini čaka v petek, ko bo gostila Zadar.
