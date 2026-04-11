Košarkarji Krke ugnali favorizirani Spartak

Prvi polčas je minil v dokaj enakovredni predstavi, nekaj več pobude je imela novomeška zasedba, ki je v drugi četrtini povedla tudi za osem točk, a do odhoda na glavni odmor je prednost praktično izpuhtela (30:29).

Tudi tretji del igre ni prinesel še nikakršne odločitve. Čeprav je Krka v uvodu znova pobegnila za sedem točk, sta ekipi v zadnjih deset minut vstopili ob razliki petih točk.

Novomeščani so bili v ospredju tudi v uvodu zadnje četrtine, dobre tri minute pred koncem je Blaž Mahkovic s prostima metoma poskrbel za osem točk prednosti (56:48), imeli tak naskok tudi še dobro minuto pred koncem, ko so gosti zahtevali minuto odmora.