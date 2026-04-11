Košarka

Košarkarji Krke ugnali favorizirani Spartak

Novo Mesto, 11. 04. 2026 22.12 pred 16 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Košarkarji Krke

Košarkarji Krke so v 8. krogu skupine za obstanek v Ligi ABA premagali Spartak s 66:61 (12:9, 30:29, 47:42). Spartak je v Novo mesto prišel kot vodilni v skupini za obstanek s petimi zmagami in petimi točkami več od Krke. Obenem je dobil zadnje štiri od petih tekem in bil tako v vlogi favorita. Toda Dolenjci so bili večji del tekme v rahli prednosti, na koncu pa obdržali mirno kri za zmago, ki jih je utrdila v varnih vodah.

Prvi polčas je minil v dokaj enakovredni predstavi, nekaj več pobude je imela novomeška zasedba, ki je v drugi četrtini povedla tudi za osem točk, a do odhoda na glavni odmor je prednost praktično izpuhtela (30:29).

Tudi tretji del igre ni prinesel še nikakršne odločitve. Čeprav je Krka v uvodu znova pobegnila za sedem točk, sta ekipi v zadnjih deset minut vstopili ob razliki petih točk.

Novomeščani so bili v ospredju tudi v uvodu zadnje četrtine, dobre tri minute pred koncem je Blaž Mahkovic s prostima metoma poskrbel za osem točk prednosti (56:48), imeli tak naskok tudi še dobro minuto pred koncem, ko so gosti zahtevali minuto odmora.

Košarkarji Krke
FOTO: ABA League - Dragana Stjepanović

Po tej so gosti iz Subotice s trojko prišli znova bližje, se pol minute pred koncem približali na -3, toda Mahkovic je nato z zabijanjem poskrbel znova za +5, 21 sekund pred iztekom pa je bila razlika znova le še tri točke. Krka je nato uspešno izvedla še dva prosta meta, sedem sekund pred koncem so gosti še dosegli koš, toda Khalil Brantley je z novima prostima metoma nato dokončno potrdil zmago Novomeščanov.

Sukhmail Mathon je bil s 14 točkami najboljši pri Krki, točko manj je dosegel Mahkovic. Pri gostih je 18 točk vpisal Olivier Hanlan.

Krko nova tekma v tej skupini čaka v petek, ko bo gostila Zadar.

liga aba krka spartak
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
