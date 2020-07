Košarkarji lige NBA že dodobra izkusili 'zakone' življenja v mehurčku

Kmalu bomo znova lahko uživali v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in vsako jutro najprej pogledali statistiko Luke Dončića. Da bodo košarkarji lahko odigrali končnico lige NBA, so vse naselili v tako imenovani mehurček, v varovano območje v Orlandu. Dolgo je bilo vodstvo lige NBA skrivnostno glede tega, kako bodo uspeli izpeljati nadaljevanje lige v Disney Worldu. To pravljično življenje, ki to seveda ni, pa lahko spremljamo vsi, saj košarkarji pridno objavljajo utrinke iz mehurčka na družbenih omrežjih.