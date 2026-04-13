Košarkarji NBA izbirali dobitnika naziva MVP: Kam se uvršča Dončić?

Prejemnika nagrade MVP bo resda določilo glasovanje 125 športnih novinarjev, vedno pa je zanimivo preveriti, koga bi za najkoristnejšega igralca izbrali košarkarji.

Športni portal The Athletic je to vprašanje zastavil 159 igralcem v ligi NBA. Velika večina vprašanih, kar 39 % jih je menila, da bi si naziv MVP najbolj zaslužil Shai Gilgeous-Alexander. Prvi zvezdnik Oklahome City Thunder je nagrado prejel že lani, visoko pa kotira tudi na lestvicah, nazadnje je zasedal drugo mesto.

Kanadčan na tekmo v povprečju dosega 31,1 točke, njegova ekipa, ki brani naslov prvaka, pa je z naskokom vodilna v zahodni konferenci. Tudi zato ga je večina košarkarjev brez kančka dvoma razglasila za igralca, ki si najbolj zasluži laskavi naziv. "Je najboljši igralec v najboljši ekipi, kaj še lahko rečem?" je dejal eden izmed vprašanih.

Drugo največje število glasov je prejel trikratni MVP lige NBA Nikola Jokić iz Denver Nuggets, zanj je glasovalo 21,4 % vprašanih. Lestvice srbskega zvezdnika sicer uvrščajo na tretje mesto.

V glasovanju košarkarjev so bili na tretjem mestu izenačeni trije košarkarji, Jaylen Brown, Cade Cunningham in tudi naš Luka Dončić, vsi so prejeli glas 8,2 % vprašanih.

Slovenec sicer uradno ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v tekmovanju za naziv MVP, saj je nastopil zgolj na 64 tekmah, eni manj, kot določajo pravila. Nekaj upanja, da bi ostal v igri za nagrado, pa še vedno ostaja, saj je Dončić s svojim agentom Billom Duffyjem vložil pritožbo, s katero spodbija dve tekmi, na katerih Dončić ni igral zaradi osebnih razlogov po rojstvu hčerke.

V letošnji sezoni je Ljubljančan na tekmo v povprečju dosegal 33,5 točke, zato ne preseneča, da je bil tudi po glasovanju košarkarjev uvrščen visoko.

To, kar je naredil z ekipo, ki jo imajo, je res absurdno. Z ekipo, v kateri je bilo toliko težav s poškodbami nosilcev igre Austina Reaves in LeBrona Jamesa, ki je zdaj že res star, ter s fanti, kot je Deandre Ayton, za katerega nikoli ne veš, ali bo igral dobro ali slabo, se je odrezal res neverjetno," je eden izmed košarkarjev anonimno dejal o zvezdniku Lakersov. Dončić je sicer v tekmi za nagrado zasedal četrto mesto.

