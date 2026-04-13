Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Košarkarji NBA izbirali dobitnika naziva MVP: Kam se uvršča Dončić?

New York, 13. 04. 2026 17.02 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
MVP pokal

Redni del sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA je zaključen, po njem pa še vedno ostaja odprto pomembno vprašanje - kdo se bo lahko pohvalil z nazivom najkoristnejšega igralca MVP. Na lestvici za laskavo nagrado je nazadnje najvišje kotiral Victor Wembanyama, koga pa bi za najkoristnejšega igralca prvenstva oklicali košarkarji in kam bi se uvrstil slovenski zvezdnik Luka Dončić?

Prejemnika nagrade MVP bo resda določilo glasovanje 125 športnih novinarjev, vedno pa je zanimivo preveriti, koga bi za najkoristnejšega igralca izbrali košarkarji.

Športni portal The Athletic je to vprašanje zastavil 159 igralcem v ligi NBA. Velika večina vprašanih, kar 39 % jih je menila, da bi si naziv MVP najbolj zaslužil Shai Gilgeous-Alexander. Prvi zvezdnik Oklahome City Thunder je nagrado prejel že lani, visoko pa kotira tudi na lestvicah, nazadnje je zasedal drugo mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kanadčan na tekmo v povprečju dosega 31,1 točke, njegova ekipa, ki brani naslov prvaka, pa je z naskokom vodilna v zahodni konferenci. Tudi zato ga je večina košarkarjev brez kančka dvoma razglasila za igralca, ki si najbolj zasluži laskavi naziv. "Je najboljši igralec v najboljši ekipi, kaj še lahko rečem?" je dejal eden izmed vprašanih.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: Profimedia

Drugo največje število glasov je prejel trikratni MVP lige NBA Nikola Jokić iz Denver Nuggets, zanj je glasovalo 21,4 % vprašanih. Lestvice srbskega zvezdnika sicer uvrščajo na tretje mesto.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
FOTO: Profimedia

V glasovanju košarkarjev so bili na tretjem mestu izenačeni trije košarkarji, Jaylen Brown, Cade Cunningham in tudi naš Luka Dončić, vsi so prejeli glas 8,2 % vprašanih.

Jaylen Brown
Jaylen Brown
FOTO: Profimedia

Slovenec sicer uradno ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v tekmovanju za naziv MVP, saj je nastopil zgolj na 64 tekmah, eni manj, kot določajo pravila. Nekaj upanja, da bi ostal v igri za nagrado, pa še vedno ostaja, saj je Dončić s svojim agentom Billom Duffyjem vložil pritožbo, s katero spodbija dve tekmi, na katerih Dončić ni igral zaradi osebnih razlogov po rojstvu hčerke.

Preberi še Bo Dončić kljub poškodbi vendarle lahko kandidiral za nagrado MVP?

V letošnji sezoni je Ljubljančan na tekmo v povprečju dosegal 33,5 točke, zato ne preseneča, da je bil tudi po glasovanju košarkarjev uvrščen visoko.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Profimedia

To, kar je naredil z ekipo, ki jo imajo, je res absurdno. Z ekipo, v kateri je bilo toliko težav s poškodbami nosilcev igre Austina Reaves in LeBrona Jamesa, ki je zdaj že res star, ter s fanti, kot je Deandre Ayton, za katerega nikoli ne veš, ali bo igral dobro ali slabo, se je odrezal res neverjetno," je eden izmed košarkarjev anonimno dejal o zvezdniku Lakersov. Dončić je sicer v tekmi za nagrado zasedal četrto mesto.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

Victor Wembanyama, ki je še pred desetimi dnevi vodil po zadnji posodobitvi lestvice za naziv MVP, se je s petimi odstotki uvrstil šele na šesto mesto.

Sledita mu še Anthony Edwards in Kawhi Leonard, za katera je glasovalo 3,1 % vprašanih, Giannis Antetokounmpo, ki je naziv MVP prejel v sezonah 2018/19 in 2019/20, pa je prejel 1,3 % glasov.

nba mvp luka dončić

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šumsko voče
13. 04. 2026 18.32
Kateri slovenski zvezdnik?
Odgovori
-1
0 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641