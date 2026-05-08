Košarka

'Košarkarji Oklahome igrajo pogosto čez mejo dovoljenega'

Oklahoma City, 08. 05. 2026 11.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
JJ Redick

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so še drugič v treh dneh morali priznati premoč aktualnim prvakom lige NBA iz Oklahome. Zdaj se serija seli v Kalifornijo, kjer bo glavna naloga LeBrona Jamesa in druščine skušati dobiti obe domači tekmi. Pripomb na sodniški kriterij ni manjkalo, zaradi česar je trener jezernikov JJ Redick prejel tudi tehnično napako.

Strateg Lakersov JJ Redick je nekajkrat (upravičeno) glasno opozoril na določene sporne sodniške odločitve, ki so nedvomno šle v škodo 17-kratnih prvakov lige NBA.

"Še posebej na drugi tekmi ni manjkalo situacij, v katerih bi sodniki morali zaščiti LeBrona Jamesa in tudi Austina Reavesa. Če se na eni strani kontakt igra označi za prekršek, bi moralo veljati podobno tudi na drugi strani igrišča," je bil po tekmi številka dve polfinalne serije na zahodu slikovit Redick. Lakersi so tudi drugo srečanje izgubili z 18 točkami naskoka (125:107), potem ko so še sredi zadnje četrtine zaostajali zgolj za sedem točk.

"Storili smo odločno preveč napak v napadu, kar si proti tako kakovostnemu moštvu, kot je Oklahoma, ne smeš privoščiti. A kot sem dejal, to je končnica, igra se 'na nož', zato je še toliko bolj pomembno, da se sodniki od začetka dvoboja držijo začrtanega kriterija. Tudi Oklahoma ima v svojih vrstah številne košarkarje, ki gredo pri igri v obrambi čez meje dovoljenega," se je pridušal 41-letni strokovnjak na klopi LA-ja.

Na zelo nekorekten odnos sodnikov do zimzelenega Jamesa je kritično opozoril tudi Reaves, ki je bil z 31 točkami najučinkovitejši posameznik v dresu Lakersov. "Menim, da najboljše moštvo v ligi ne potrebuje dodatne sodniške pomoči. Kar nekajkrat sem se znašel v neposredni bližini sodnikov, ki so se zelo nespoštljivo vedli do Jamesa. Tu smo zaradi košarke kot take in, namesto da bi govorili o lepih potezah na igrišču, se moramo zdaj ubadati s sodniškim kriterijem. To ni v redu," se je na trenerja Redicka navezal 28-letni organizator igre.

košarka liga nba končnica los angeles lakers oklahoma city thunder jj redick

