Košarkarji Olimpije brez Omića v novo sezono

Nekdanji slovenski reprezentant Omić je dres ljubljanskega kluba že nosil med letoma 2012 in 2015, z zmaji pa je takrat dvakrat osvojil naslov slovenskega superpokalnega in enkrat naslov slovenskega pokalnega prvaka.

V sezoni 2021/22 je zaigral na 22 tekmah regionalne lige in 15 tekmah evropskega pokala, v katerem je v povprečju dosegal 8,8 točke, 7,3 skoka in dve asistenci na tekmo, v regionalni ligi pa 7,9 točke, 6,4 skoka in 1,9 asistence na dvoboj. Z izjemnimi predstavami v finalu državnega prvenstva s Helios Sunsi, kjer je na treh tekmah v povprečju dosegal 13 točk in 14 skokov na tekmo, si je prislužil tudi naziv najkoristnejšega igralca finalnega niza.