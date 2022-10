Košarkarji Olimpije uspešno vstopili v novo sezono Lige ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno začeli novo sezono lige Aba. Pred približno 1000 gledalci so v Stožicah premagali Borac iz Čačka z 98:81.

Ljubljančani so odločilno razliko za zmago naredili v drugi četrtini, ko so se prvič povzpeli na dvomestno prednost (42:31), uvodni dve točki v regionalnem tekmovanju pa so potrdili v tretjem delu, ko so razliko povišali na 20 točk (66:46).