Košarka

Košarkarji Olimpije v Stožicah brez uspeha proti Partizanu

Ljubljana, 12. 04. 2026 19.03 pred 31 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Aleksej Nikolić

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu skupine za prvaka Lige ABA doživeli že sedmi zaporedni poraz v vseh tekmovanjih. Pred več kot 6000 gledalci v Stožicah so morali priznati premoč Partizanu, ki je bil boljši s 85:79.

Poraz za Ljubljančane ni kritičen, saj krog pred koncem skupinskega dela ne morejo več izboljšati ali izgubiti šestega mesta v skupini za prvaka. V četrtfinalu na dve zmagi, ki se bo začel med 8. in 10. majem, se bodo pomerili s tretjeuvrščeno ekipo, Budućnostjo ali Crveno zvezdo.

Partizan se bo na drugi strani do zadnjega trenutka boril za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, zato je bil v Ljubljani dovolj motiviran, da je v zadnji četrtini strl odpor domačih in v zaključku zadržal nalet Cedevite Olimpije, ki se je približala na štiri točke zaostanka.

Pri Ljubljančanih, ki so dobili skok (35:32), met za tri točke (11:8), vendar imeli slabši met iz igre (38,3 % : 44,4 %) in naredili več osebnih napak (30:22), je izstopal Umoja Gibson s 25 točkami (trojke 5:6). Trinajst točk je dodal DJ Stewart (6 skokov), 10 pa Matthew Hurt (6 skokov, 4 podaje).

Cedevita Olimpija bo skušala enomesečni negativni niz prekiniti v zadnjem krogu 19. aprila, ko bo gostila Igokeo.

* Skupina za prvaka, 7. krog:

Bosna - Igokea 86:89 (14:24, 42:42, 60:62, 76:76)

Cedevita Olimpija - Partizan 79:85 (19:15, 40:40, 57:60)

cedevita olimpija partizan liga aba

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
Tomvojo
12. 04. 2026 19.36
Je bilo več navijačev za Srbijo.
bibaleze
