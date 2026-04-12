Košarkarji Olimpije v Stožicah brez uspeha proti Partizanu

Poraz za Ljubljančane ni kritičen, saj krog pred koncem skupinskega dela ne morejo več izboljšati ali izgubiti šestega mesta v skupini za prvaka. V četrtfinalu na dve zmagi, ki se bo začel med 8. in 10. majem, se bodo pomerili s tretjeuvrščeno ekipo, Budućnostjo ali Crveno zvezdo.
Partizan se bo na drugi strani do zadnjega trenutka boril za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, zato je bil v Ljubljani dovolj motiviran, da je v zadnji četrtini strl odpor domačih in v zaključku zadržal nalet Cedevite Olimpije, ki se je približala na štiri točke zaostanka.
Pri Ljubljančanih, ki so dobili skok (35:32), met za tri točke (11:8), vendar imeli slabši met iz igre (38,3 % : 44,4 %) in naredili več osebnih napak (30:22), je izstopal Umoja Gibson s 25 točkami (trojke 5:6). Trinajst točk je dodal DJ Stewart (6 skokov), 10 pa Matthew Hurt (6 skokov, 4 podaje).
Cedevita Olimpija bo skušala enomesečni negativni niz prekiniti v zadnjem krogu 19. aprila, ko bo gostila Igokeo.
* Skupina za prvaka, 7. krog:
Bosna - Igokea 86:89 (14:24, 42:42, 60:62, 76:76)
Cedevita Olimpija - Partizan 79:85 (19:15, 40:40, 57:60)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.