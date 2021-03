Košarkarji Olimpije zmagovito tudi v Čačku

Košarkarji Cedevite Olimpije so hitro pozabili nesrečen poraz v evropskem pokalu sredi tedna in dosegli novo zmago v regionalnem tekmovanju, s katero so se začasno prebili na tretje mesto. Status favoritov so v Čačku zanesljivo potrdili in dosegli visoko zmago.

Obenem so Ljubljančani na devet podaljšali niz zmag v ligi Aba, kjer ne poznajo poraza že od decembra. Le v začetku dvoboja je bila domača ekipa enakovredna, nazadnje je vodila s 13:11 v šesti minuti. Vse poznejše dogajanje je bilo v znamenju Ljubljančanov. Prednost je začela naraščati, po polovici tekme je znašala 14 točk, potem pa se je še povečala tudi na 24.