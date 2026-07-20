Slovenski košarkarji po zmagi v slačilnici selektorja zalili z vodo

Leta 2017 je slovenski članski košarkarski reprezentanci prvič v zgodovini uspelo osvojiti naslov evropskega prvaka. Varovanci takratnega selektorja Igorja Kokoškova so na čelu z Goranom Dragićem in Luko Dončićem brez poraza na celotnem prvenstvu pokorili celotno Evropo. Podobna zgodba je v nedeljo v ljubljanskih Stožicah pred 8000-glavo množico uspela tudi generaciji do 20 let. Fantje selektorja Danijela Radosavljevića so v finalu nadigrali favorizirano Srbijo in se po bronastih medaljah na EP 2024 in SP 2025 veselili zlate medalje pred domačimi navijači.

icon-chevron-right 1 17 icon-chevron-right Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

Slovenija - Srbija Luka Kotnik

































Že pred samim začetkom prvenstva so v strokovnem taboru samozavestno dejali, da na letošnjem evropskem prvenstvu ciljajo na medaljo. Kljub poškodbam nekaterih igralcev je 35-letni Radosavljević uspel sestaviti ekipo košarkarjev, ki so na igrišču dihali in garali drug za drugega, kar se je poznalo tudi na parketu v ljubljanskih Stožicah. Fantje so od prve tekme naprej, ko so stopili na parket, pokazali, da so z napovedmi glede medalje pred začetkom evropskega prvenstva mislili resno.

V rednem delu so brez večjih težav premagali Češko, Izrael in Romunijo, končna razlika pa nikoli ni bila manjša od 13 točk. Slovenski podmladek se je tudi na tekmah šestnajstine in osmine finala brez večjih težav prek Belgije in Turčije prebil do polfinala, kjer so jih na poti do finala čakali prvi favoriti letošnjega prvenstva Francozi. Pred 4000 gledalci v Stožicah je ekipa kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča premagala Francijo z 91:89. Junak zmage je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta. Ob njem je Mark Padjen zbral 25 točk, ko je po poškodbi kapetana v zadnji četrtini nase prevzel velik del odgovornosti.

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V velikem finalu so slovenski košarkarji kljub odsotnosti poškodovanega Krofliča in obolelega Lovra Faganela na igrišču pokazali ekipni duh, ki so ga kazali med celotnim prvenstvom, in več kot zasluženo osvojili zlato medaljo na domačem evropskem prvenstvu. Da se selektor in košarkarji med seboj dobro razumejo, je bilo videti že na pripravah, med samim prvenstvom pa se je ta vez samo še bolj utrdila, kar je razvidno tudi s posnetka, ki je nastal po finalni tekmi v slačilnici Slovenije, ko so košarkarji Radosavljevića po zaključnem govoru zalili s plastenkami vode.