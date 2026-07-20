Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Slovenski košarkarji po zmagi v slačilnici selektorja zalili z vodo

Ljubljana, 20. 07. 2026 18.03 pred 20 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
R.S.
Slovenija

Slovenski košarkarji do 20 let so pod vodstvom Danijela Radosavljevića v nedeljo spisali zgodovino. Za generacijo 2006 in mlajše je bila to že tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Po bronasti medalji na EP 2024 in SP 2025 so fantje na domačih tleh naredili še korak dlje in uspeli brez poraza na prvenstvu pokoriti Evropo. Velik doprinos k temu dosežku je prispevalo tudi medsebojno spoštovanje, ki ga imajo med seboj selektor in njegovi varovanci.

Več videovsebin
  • Tako so Slovenci, novopečeni evropski prvak, dvignili pokal!
    00:58
    Tako so Slovenci, novopečeni evropski prvak, dvignili pokal!
  • Padjen zasluženo MVP evropskega prvenstva
    00:38
    Padjen zasluženo MVP evropskega prvenstva
  • Padjen, junak iz Stožic, po izjemnem dosežku mladih Slovencev
    01:21
    Padjen, junak iz Stožic, po izjemnem dosežku mladih Slovencev
  • Selektor Radosavljević vidno ganjen ob ogromnem uspehu Slovenije
    01:24
    Selektor Radosavljević vidno ganjen ob ogromnem uspehu Slovenije
  • Vrhunci: Epska in popolna predstava Slovenije v finalu EP
    02:01
    Vrhunci: Epska in popolna predstava Slovenije v finalu EP

Leta 2017 je slovenski članski košarkarski reprezentanci prvič v zgodovini uspelo osvojiti naslov evropskega prvaka. Varovanci takratnega selektorja Igorja Kokoškova so na čelu z Goranom Dragićem in Luko Dončićem brez poraza na celotnem prvenstvu pokorili celotno Evropo. Podobna zgodba je v nedeljo v ljubljanskih Stožicah pred 8000-glavo množico uspela tudi generaciji do 20 let. Fantje selektorja Danijela Radosavljevića so v finalu nadigrali favorizirano Srbijo in se po bronastih medaljah na EP 2024 in SP 2025 veselili zlate medalje pred domačimi navijači.

Že pred samim začetkom prvenstva so v strokovnem taboru samozavestno dejali, da na letošnjem evropskem prvenstvu ciljajo na medaljo. Kljub poškodbam nekaterih igralcev je 35-letni Radosavljević uspel sestaviti ekipo košarkarjev, ki so na igrišču dihali in garali drug za drugega, kar se je poznalo tudi na parketu v ljubljanskih Stožicah. Fantje so od prve tekme naprej, ko so stopili na parket, pokazali, da so z napovedmi glede medalje pred začetkom evropskega prvenstva mislili resno.

Preberi še Arhitekt slovenskega uspeha: velik strokovnjak in pozitivec

V rednem delu so brez večjih težav premagali Češko, Izrael in Romunijo, končna razlika pa nikoli ni bila manjša od 13 točk. Slovenski podmladek se je tudi na tekmah šestnajstine in osmine finala brez večjih težav prek Belgije in Turčije prebil do polfinala, kjer so jih na poti do finala čakali prvi favoriti letošnjega prvenstva Francozi. Pred 4000 gledalci v Stožicah je ekipa kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča premagala Francijo z 91:89. Junak zmage je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta. Ob njem je Mark Padjen zbral 25 točk, ko je po poškodbi kapetana v zadnji četrtini nase prevzel velik del odgovornosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V velikem finalu so slovenski košarkarji kljub odsotnosti poškodovanega Krofliča in obolelega Lovra Faganela na igrišču pokazali ekipni duh, ki so ga kazali med celotnim prvenstvom, in več kot zasluženo osvojili zlato medaljo na domačem evropskem prvenstvu. Da se selektor in košarkarji med seboj dobro razumejo, je bilo videti že na pripravah, med samim prvenstvom pa se je ta vez samo še bolj utrdila, kar je razvidno tudi s posnetka, ki je nastal po finalni tekmi v slačilnici Slovenije, ko so košarkarji Radosavljevića po zaključnem govoru zalili s plastenkami vode.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka eurobasket u20 danijel radosavljević
24ur.com Cretu po medalji s slovenskimi odbojkarji proti novemu cilju
24ur.com Takšni prevladi v evropski mladinski košarki že dolgo nismo bili priča
24ur.com V Stožicah lahko gledamo jutrišnje zvezde: 'Upam, da jih bodo ljudje podprli'
24ur.com Kapetan mladih evropskih podprvakov: Borili smo se od začetka do konca
24ur.com Kapetan, ki navdihuje, in košarka, ki jo želimo videti pri članih: 'Nikoli se ne zlomi'
24ur.com Urnaut: Hvala Dejanu, da nam je pomagal do bronaste medalje
24ur.com Mladi rokometaši iz Ivančne Gorice neporaženi do naslova prvakov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
21. 07. 2026 13.36
Človek dobi kar cmok v grlo, ko se po ogledu posnetka dojame, kaj so naši mladci pravzaprav dosegli! Radosavljević je brez problema prejel vodno prho, zavedajoč se, da je vodil zelo dobro generacijo mladih košarkarjev!
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
20. 07. 2026 18.32
Bravo mladci. Z vodo in ne šampanjcem . Tako se to dela med pravimi športniki. Naj bo to zgled za vse starejše kolege.
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897