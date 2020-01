Košarkarji v bran Bealu in Bookerju: Dajte, no ... morala bi biti na tekmi zvezd

Letošnja All-Star tekma bo nekaj posebnega, saj bo prvič po letu 2010 debitiralo kar devet novincev, med katerimi bo tudi Slovenec Luka Dončić(v kolikor se zadnja poškodba gležnja ne bo izkazala za prehudo). Poleg Dončića so novinci še: Trae Young, Pascal Siakam, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Donovan Mitchell, Bam Adebayo, Domantas Sabonis in Jayson Tatum.

Na seznamu odsotnih so med drugimi tudi takšna imena, kot so Paul George, Kyrie Irving, Zach LaVine, že omenjena Bradley Beal in Devin Booker, in Karl-Anthony Towns. Irvinga je vpoklic na tekmo All-Star najbrž stala poškodba, saj je odgiral le 18 tekem, podobno velja tudi za Georga (27 tekem). Težje je pojasniti odsotnosti Townsa, Beala in Bookerja, ki so na ESPN-ovi lestvici posameznikov po statističnih podatkih v bitki za MVP-ja vsi uvrščeni med najboljših 15 igralcev.

Igralci lige NBA so se 'potegnili' predvsem za Beala in Bookerja, številni zvezdniki so izrazili prepričanje, da bi si omenjeni dvojec zaslužil igrati na tekmi zvezd.