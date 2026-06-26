Velik udarec za Sekulića pred nadaljevanjem kvalifikacij za SP

Vlatko Čančar bo izpustil tekmi proti Estoniji in Švedski. FOTO: Profimedia

"Vlatko Čančar je pod velikim vprašanjem, ker je še pred začetkom priprav dobil udarec v koleno in zato ni popolnoma pripravljen za te največje napore," je razkril Aleksander Sekulić, ki je še pred dnevi upal na vrnitev Primorca v vrstah reprezentance po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe. "Odločili smo se, da ne bomo tvegali, če ni 100-odstotno nared, saj imamo s tem slabe izkušnje iz preteklosti," je dodal selektor, ki je ob tem dejal, da Ščuko še vedno ovira stara poškodba gležnja. Klemen Prepelič bo na uvodni tekmi kvalifikacij in sobotni pripravljalni tekmi z Italijo manjkal zaradi osebnih zadev, ki jih je po besedah selektorja napovedal vnaprej. Zaradi navedenih odsotnosti je Sekulić posegel po menjavah, tako da se bo reprezentanci pridružil Tim Tomažič in iz reprezentance do 20 let Vit Hrabar.

Edo Murić FOTO: Fiba

Večja vloga čaka tudi povratnika iz reprezentančnega pokoja Eda Murića, ki se veseli vrnitve v reprezentanco. "Dal sem obljubo, da če bo reprezentanca kadarkoli rabila pomoč, bom priskočil. Z veseljem sem sprejel vabilo. Nisem tega imel v načrtu, ampak tukaj sem, delamo dobro, tako da sem vesel, da sem nazaj," je dejal Murić. Ob tem je 34-letni krilni center priznal, da reprezentanci težko reče ne: "V svoji karieri sem zagotovo najlepše spomine ustvaril v reprezentanci. Vedno, ko se ji pridružim, imam dober občutek, v njej vlada odlična atmosfera, tako da nimam razlogov, da ne bi bil tukaj." Reprezentanco v prvih dneh julija čaka pomembna naloga, ko se bo v petek najprej v Talinu pomerila z Estonijo, čez tri dni nato še v Ljubljani s Švedsko v sklopu prvega dela kvalifikacij za SP. Točke iz skupine H bo prenesla v drugi krog, kjer jo na poti do uvrstitve na SP v Katarju prihodnje leto čakajo zahtevnejši tekmici – Francija, Finska in Madžarska.

Aleksander Sekulić FOTO: Profimedia

Kljub težavam v zadnjem hipu selektor ocenjuje, da se vsi prisotni zavedajo odgovornosti, ki je pred njimi. "Fantje, ki so tu, so bili že v prejšnjih oknih postavljeni v to vlogo in so jo zelo uspešno opravili. Situacija je nekoliko spremenjena zdaj, saj bosta ekipi Švedske in Estonije v nekoliko izboljšanih zasedbah, ampak verjamem, da so tudi naši fantje napredovali skozi sezono in bodo boljši." Pri tem si želi tudi močne podpore občinstva kljub dejstvu, da v reprezentanci to poletje ne bo prvega zvezdnika Slovenije Luke Dončića. Ta je namreč že pred časom napovedal, da se bo poleti posvetil predvsem hčerkama. "Fantje, ki so tu, si zaslužijo to podporo, da se navija za njih in da se skupaj borimo za to uvrstitev. Kot sem že večkrat dejal, ni samoumevno, da se Slovenija uvršča na velika tekmovanja," je dodal Sekulić.

Še pred kvalifikacijskima dvobojema bo Slovenija v soboto ob 18. uri v Celju odigrala pripravljalno tekmo z Italijo, ki bo predstavljala močnega tekmeca. "Želeli smo si dobrega tekmeca, da preizkusimo našo igro, da vidimo, kako stvari stojijo na igrišču in kako se bodo odzvali igralci. Tudi oni pogrešajo že tekme, tako da je to pozitiven preizkus za nas pred zelo zahtevnima tekmama z Estonijo in Švedsko," je še ocenil selektor.