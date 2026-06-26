Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Velik udarec za Sekulića pred nadaljevanjem kvalifikacij za SP

Ljubljana, 26. 06. 2026 17.42 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
R.S. STA
Aleksander Sekulić

Selektorju moške košarkarske reprezentance Aleksandru Sekuliću teden dni pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo preglavice povzročajo poškodbe in odsotnosti. Na tekmah z Estonijo in Švedsko skoraj gotovo ne bo igral Vlatko Čančar, vprašljiv je Luka Ščuka, proti Estoniji v petek pa ne bo niti Klemna Prepeliča.

Vlatko Čančar bo izpustil tekmi proti Estoniji in Švedski.
Vlatko Čančar bo izpustil tekmi proti Estoniji in Švedski.
FOTO: Profimedia

"Vlatko Čančar je pod velikim vprašanjem, ker je še pred začetkom priprav dobil udarec v koleno in zato ni popolnoma pripravljen za te največje napore," je razkril Aleksander Sekulić, ki je še pred dnevi upal na vrnitev Primorca v vrstah reprezentance po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe. "Odločili smo se, da ne bomo tvegali, če ni 100-odstotno nared, saj imamo s tem slabe izkušnje iz preteklosti," je dodal selektor, ki je ob tem dejal, da Ščuko še vedno ovira stara poškodba gležnja.

Klemen Prepelič bo na uvodni tekmi kvalifikacij in sobotni pripravljalni tekmi z Italijo manjkal zaradi osebnih zadev, ki jih je po besedah selektorja napovedal vnaprej. Zaradi navedenih odsotnosti je Sekulić posegel po menjavah, tako da se bo reprezentanci pridružil Tim Tomažič in iz reprezentance do 20 let Vit Hrabar.

Edo Murić
Edo Murić
FOTO: Fiba

Večja vloga čaka tudi povratnika iz reprezentančnega pokoja Eda Murića, ki se veseli vrnitve v reprezentanco. "Dal sem obljubo, da če bo reprezentanca kadarkoli rabila pomoč, bom priskočil. Z veseljem sem sprejel vabilo. Nisem tega imel v načrtu, ampak tukaj sem, delamo dobro, tako da sem vesel, da sem nazaj," je dejal Murić. Ob tem je 34-letni krilni center priznal, da reprezentanci težko reče ne: "V svoji karieri sem zagotovo najlepše spomine ustvaril v reprezentanci. Vedno, ko se ji pridružim, imam dober občutek, v njej vlada odlična atmosfera, tako da nimam razlogov, da ne bi bil tukaj."

Reprezentanco v prvih dneh julija čaka pomembna naloga, ko se bo v petek najprej v Talinu pomerila z Estonijo, čez tri dni nato še v Ljubljani s Švedsko v sklopu prvega dela kvalifikacij za SP. Točke iz skupine H bo prenesla v drugi krog, kjer jo na poti do uvrstitve na SP v Katarju prihodnje leto čakajo zahtevnejši tekmici – Francija, Finska in Madžarska.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

Kljub težavam v zadnjem hipu selektor ocenjuje, da se vsi prisotni zavedajo odgovornosti, ki je pred njimi. "Fantje, ki so tu, so bili že v prejšnjih oknih postavljeni v to vlogo in so jo zelo uspešno opravili. Situacija je nekoliko spremenjena zdaj, saj bosta ekipi Švedske in Estonije v nekoliko izboljšanih zasedbah, ampak verjamem, da so tudi naši fantje napredovali skozi sezono in bodo boljši."

Pri tem si želi tudi močne podpore občinstva kljub dejstvu, da v reprezentanci to poletje ne bo prvega zvezdnika Slovenije Luke Dončića. Ta je namreč že pred časom napovedal, da se bo poleti posvetil predvsem hčerkama. "Fantje, ki so tu, si zaslužijo to podporo, da se navija za njih in da se skupaj borimo za to uvrstitev. Kot sem že večkrat dejal, ni samoumevno, da se Slovenija uvršča na velika tekmovanja," je dodal Sekulić.

Preberi še Dončić zagotovo ne bo igral za Slovenijo: 'Hčerki sta največji razlog'

Še pred kvalifikacijskima dvobojema bo Slovenija v soboto ob 18. uri v Celju odigrala pripravljalno tekmo z Italijo, ki bo predstavljala močnega tekmeca. "Želeli smo si dobrega tekmeca, da preizkusimo našo igro, da vidimo, kako stvari stojijo na igrišču in kako se bodo odzvali igralci. Tudi oni pogrešajo že tekme, tako da je to pozitiven preizkus za nas pred zelo zahtevnima tekmama z Estonijo in Švedsko," je še ocenil selektor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka reprezentanca

LaMelo Ball od naslednje sezone dalje soigralec Edwardsa pri Minnesoti

24ur.com Sekulić: Hrvaška in Švedska napake z lahkoto kaznujeta
24ur.com Sekulić na EP ne bo računal na Hrovata in Čebaška
24ur.com Slovenija proti Nemčiji le z 11 igralci
24ur.com Med tekmo se je zaletel v svojega trenerja, zdaj bo odsoten več mesecev
24ur.com Šeško in Brekalo staknila poškodbi pred reprezentančno akcijo
24ur.com Sekulić vidi problem v skoku, Prepelič želi tekmi čimprej pozabiti
24ur.com Prepelič: Igranje za reprezentanco je vedno najlepša izkušnja
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
melhijad1
26. 06. 2026 18.58
najvec gledalcev in najvec podpore bo ko sekulic odstopil....
Odgovori
0 0
odlekiran
26. 06. 2026 18.39
Samo tole bom napisal: AMATERJI!!
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
5 korakov, s katerimi lahko zapelješ vsakega moškega
5 korakov, s katerimi lahko zapelješ vsakega moškega
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
Domačini so povedali: Luka Dončić živi čisto drugače, kot si mislite
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
dominvrt
Portal
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
voyo
Portal
Klub morilcev
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763