Košarkarska evroliga se bo razširila

"Upravni odbor se je seznanil z novimi podatki po uspešnem zaključku prvega kroga procesa prijav za franšize, ki ima za cilj podeliti do osem novih dolgoročnih franšiz za sezono 2027/28," so zapisali pri evroligi. Trinajst klubov ostaja lastnikov licence, to so Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahče, Efes, Maccabi Tel Aviv, CSKA Moskva, Olimpia Milano, Žalgiris, Barcelona, Real, Baskonia, Asvel in Bayern, osem novih klubov pa bo dobilo del v lastniški strukturi. To pomeni, da bodo trije ali štirje klubi dobili posebno povabilo ali dobili mesto prek evropskega pokala. Število posebnih povabil bo odvisno od tega, ali bo prvič po letu 2022 lahko igral moskovski CSKA.

Kot je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug, naj bi se v prihodnji sezoni v sistem evrolige vključil novoustanovljeni Abu Dabi iz Združenih arabskih emiratov, ki bo sprva verjetno začel v evropskem pokalu in ligi Aba. Kot dodajajo pri evroligi, je proces prijav prinesel več kot 20 uradnih zanimanj in predlogov obstoječih klubov evrolige in evropskega pokala ter tudi novih investicijskih projektov, ki se želijo pridružiti tekmovanju.

"Po začetni oceni je 11 predlogov sprejetih za prvo fazo podelitve franšiz in je šlo v naslednjo fazo, štirje predlogi pa so na čakanju," pravijo pri evroligi. V drugi fazi bo evroliga izvedla še obsežnejši pregled vsakega sprejetega kandidata, preden bo, predvidoma konec septembra, lastniškemu odboru predstavila končni predlog. Poudarjajo, da je vseh 11 predhodno sprejetih kandidatov dalo uradne zavezujoče ponudbe, kar predstavlja skupno vrednost skoraj 700 milijonov evrov franšiznih provizij za skupno pričakovano naložbo, ki bo v naslednjih petih letih presegla 3,2 milijarde evrov.