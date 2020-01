Košarkarska Olimpija z novim tujcem

Dominic Artis je naš novi igralec. Po odhodu Ryana Boatrighta smo potrebovali osvežitev na igralnem položaju organizatorja igre. Izbire ni bilo veliko, toda Dominic nam je takoj padel v oči. Prepričani smo, da nam bo pomagal pri doseganju naših ciljev, in da bo v veliko pomoč pri naši želji po čvrsti, hitri in moderni igri

V Oregonu se je zadržal dve sezoni, zadnji dve leti študija pa je nato preživel v dresu UTEP Minersov, za katere je v zadnji sezoni, 2016/17, na 32 tekmah v 36,5 minutah na tekmo, v povprečju beležil 15,0 točke, 6,5 skokov in 5,8 podaje na obračun. Po tem, ko leta 2017 ni bil izbran na naboru Lige NBA, je v avgustu 2017 Artis podpisal pogodbo s poljsko ekipo Czarni Słupsk, kjer pa se je zadržal le do januarja 2018, ko je prestopil v vrste Igokee. V Ligi ABA je Artis v povprečju beležil 13,3 točke, 4,3 podaje in 2,8 skoka na tekmo, v 23,9 minutah, ki jih je preživel na parketu. Leta 2018 je z Igokeo osvojil tudi naslov pokalnega prvaka Bosne in Hercegovine. Sezono 2018/19 je preživel v Victorii Livertas, nato pa sezono 2019/20 začel v poljski ekipi Dąbrowa Górnicza. Zaigral je na 14 tekmah poljskega državnega prvenstva in v povprečju dosegal 21,6 točke, 5,8 podaje in 3,8 skoka v 32,7 minutah na tekmo.