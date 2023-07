Košarkarska reprezentanca začela priprave na SP

V drugi del tekmovanja bosta napredovali najboljši dve ekipi iz vsake skupine. V tem delu se združujejo skupine A in B (v novonastalo skupino I), C in D (v skupino skupina J), E in F (v skupino K) ter G in H (v skupino L). Reprezentance, ki si napredovanja ne bodo priigrale, se bodo borile za razvrstitev od 17. do 32. mesta (novonastale skupine M, N, O in P). Vsi rezultati odigranih tekem iz prvega dela se prenašajo v drugi del, med 31. avgustom in 3. septembrom pa bodo reprezentance odigrale še dve tekmi z reprezentancama, s katerima se niso pomerile v uvodnem delu prvenstva.



V četrtfinale 19. svetovnega prvenstva, ki se bo igral v Manili, bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci iz skupin I, J, K in L, preostale ekipe pa bodo od 9. do 16. mesta razvrščene po uradnih Fibinih pravilih. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 5. in 6. septembra, polfinalna obračuna 8. septembra, tekma za tretje mesto in veliki finale pa 10. septembra.