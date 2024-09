Košarkarska reprezentantka ostaja v Rusiji

Eva Lisec je v Rusiji pustila velik pečat. Že prvo leto igranja je z Dinamom postala državna prvakinja, v minuli sezoni pa je z odličnimi predstavami Niki pomagala do zgodovinske uvrstitve v finale ruskega prvenstva, kjer jo je ugnal prav Ekaterinburg. V povprečju je dosegala slabih enajst točk in sedem skokov ter dobre tri podaje na tekmo. Igranje za sloviti UMMC Ekaterinburg predstavlja nov mejnik v njeni bogati klubski karieri. V novem dresu bo nosila številko 38. Pred selitvijo v Rusijo je igrala v Franciji, Italiji in na Madžarskem. V Sloveniji je bila članica Grosuplja in Celja.