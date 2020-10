Košarkarska zveza Slovenije NIJZ sprašuje o nejasnostih glede izvajanja treningov in tekem

Žal je s sprejemom odloka in uveljavitvijo tega v petek, torej dan pred rednim krogom tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah in članih prišlo do tega, da se vsi skupaj soočamo s številnimi izzivi. Komisar tekmovanj bo predstavnike klubov sproti obveščal o nadaljnjih postopkih.

Tako se je Košarkarska zveza Slovenije na NIJZ obrnila s prošnjo, da namesto 100 vlog vsakega od klubov še danes prioritetno obravnava skupno vlogo Košarkarske zveze Slovenije za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju. Dokler Košarkarska zveza Slovenije ne prejme pozitivnega mnenja na oddano vlogo klubi ne morejo izvajati treningov (v kolikor je prisotnih več kot 10 oseb) in posledično tudi ne morejo organizirati tekem. Klubom, ki so pridobili pozitivno mnenje NIJZ za organizacijo tekem (ne pa tudi treningov) in imajo v mnenju v zadnjem stavku zapisano, da, v kolikor se spreminjajo odloki o javnem zbiranju, da morajo ponovno zaprositi NIJZ za novo soglasje, ta soglasja posledično ne veljajo več. Žal je s sprejemom odloka in uveljavitvijo le-tega v petek, torej dan pred rednim kolom tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah in članih prišlo do tega, da se vsi skupaj soočamo s številnimi izzivi.



