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Košarka

Košarkarske copate na klin obesil eden najboljših ostrostrelcev v ligi NBA

Ljubljana, 15. 11. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Luka Dončić in Doug McDermott

Ameriški košarkar Doug McDermott se je po dvanajstih letih igranja v ligi NBA odločil zaključiti svojo profesionalno športno pot. V svoji karieri je nosil dres številnih klubov in se uveljavil kot izjemen strelec z razdalje.

Doug McDermott se je po dvanajstih letih igranja v najmočnejši košarkarski ligi NBA odločil, da čevlje obesi na klin. 34-letnik je bil leta 2014 po uspešnem obdobju na univerzitetni ravni v Creightonu izbran kot 11. izbor na naboru lige NBA s strani Denver Nuggetsov in nato poslan v Chicago Bullse. Poleg "bikov" je Američan v svoji karieri zaigral še za New York, Dallas, Indiano, San Antonio in nazadnje za Sacramento.

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Čeprav McDermott v ligi NBA ravni igre ni nikoli približal tisti, ki jo je kazal na univerzitetni ravni, je bil kljub temu znan predvsem po natančnem metu z razdalje. Svoje najboljše obdobje je preživel med letoma 2019 in 2023, kjer je igral za Indiano in San Antonio, v povprečju pa je na tekmo dosegal 11 točk.

Luka Dončić in Doug McDermott
Luka Dončić in Doug McDermott
FOTO: AP

Zadnji dve sezoni svoje kariere je preživel kot veteran pri Sacramentu, kjer je skupno nastopil na 71 tekmah. V celotni karieri pa je na 726 tekmah rednega dela sezone v povprečju dosegal 8,5 točke na tekmo, dva skoka in asistenco. McDermott je bil znan predvsem kot izvrsten strelec z razdalje, kjer je bil v celotni karieri natančen v 1032 poskusih z odstotkom meta 41 odstotkov. S tem dosežkom se v celotni zgodovini lige uvršča na visoko 22. mesto, kjer je trenutno uvrščen tudi pred Klayem Thompsonom, ki je v obdobju, ko je igral za Golden State, kraljeval v metih za tri točke.

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McDermott je zadnjo tekmo v karieri odigral 13. aprila proti Portlandu, v statistiko pa je vpisal sedem točk (od tega je šest točk dosegel iz meta za tri točke) in tri skoke.

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