Košarkarski hram slavnih bogatejši za Popovicha, Parkerja, Nowitzkega ...

V košarkarski hram slavnih v Springfieldu v ameriški zvezni državi Massachusetts so na tokratni podelitvi vstopili številni velikani kraljice iger. V razredu 2023 so sloviti trener Gregg Popovich ter nekdanji imenitni košarkarji, kot Francoz Tony Parker, Nemec Dirk Nowitzki, Španec Pau Gasol in Američan Dwyane Wade, ter košarkarica Becky Hammon.

Štiriinsedemdesetletni Gregg Popovich je San Antonio Spurs med letoma 1999 in 2014 popeljal do petih naslovov prvakov v severnoameriški ligi NBA, ameriško reprezentanco pa do zlatega odličja na zadnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021. Trikrat je bil izbran tudi za najboljšega trenerja v ligi NBA. Pri štirih zmagoslavjih ostrog iz San Antonia je sodeloval tudi sijajni francoski organizator igre Tony Parker, ki je bil leta 2007 izbran tudi za najboljšega igralca finalne končnice v ligi NBA. V košarkarski hram slavnih je vstopil tudi Dirk Nowitzki. V dresu moštva Dallas Mavericks, kjer od leta 2018 igra tudi slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, je preživel kar 21 let, kar ni uspelo še nobenemu igralcu v ligi NBA.

Nowitzki je zasedbo iz Teksasa leta 2011 popeljal do prvega in edinega naslova v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in postal prvi Evropejec, ki je bil imenovan za najboljšega igralca sezone. To priznanje si je prislužil leta 2007, štiri leta kasneje pa je bil izbran še za najbolj koristnega igralca finalne serije. Pau Gasol je prav tako pustil globoke sledi na košarkarski sceni. Bil je član zmagovitih jezernikov iz Los Angelesa v sezonah 2008/09 in 2009/10, v ligi NBA pa je igral še za Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, San Antonio Spurs in Milwaukee Bucks. V dresu španske izbrane vrste je osvojil številne kolajne na vseh največjih tekmovanjih, med drugim tudi zlato na svetovnem prvenstvu na Japonskem 2006.

