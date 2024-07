Košarkarski kamp Goran Dragić letos slavi 10. jubilej

Ta teden je za 145 otrok zelo poseben. V Laškem so in bodo do sobote na jubilejnem, 10. košarkarskem kampu Goran Dragić. Ne uživajo le v košarki, zanje so pripravili še kopico drugih zanimivih in poučnih vsebin. In seveda je z njimi na kampu ob trenerjih in vzgojiteljih tudi njihov vzornik Goran Dragić.