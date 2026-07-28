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Košarka

Košarkarski mladci po poti svojih starejših kolegov?

Ljubljana, 28. 07. 2026 17.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija košarka U18

Slovenci do 18 let so se na tretji tekmi evropskega prvenstva pomerili z bolgarsko reprezentanco in ob koncu prišli do visoke zmage z 88:66. Osmina finala je na sporedu v sredo. Mladi Slovenci bodo ob 15.30 uri zaigrali proti Latviji. V prvem delu prvenstva so zabeležili dve zmagi in poraz. Poleg Bolgarije so ugnali še Litvo, poraz pa doživeli proti zelo močni Nemčiji.

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Bolgarija je prve tri minute tekme držala tempo Slovenije, nato pa so Slovenci prevzeli prednost in hitro povišali razliko na šest točk (11:5). Vodstvo so ohranili do konca prve četrtine, ki se je končala z delnim izidom 22:16. Prednost so nato povišali tudi v drugi četrtini, ki so jo dobili s 26:12 in tako v drugi polčas stopili z vodstvom 20 točk.

Stefan Joksimović v dresu članske reprezentance.
Stefan Joksimović v dresu članske reprezentance.
FOTO: Damjan Žibert

V tretji četrtini so nasprotniki ponovno zaigrali na višjem nivoju in po nizu 10:0 zaostanek zmanjšali na 10 točk. Slovenci so hitro prevzeli nadzor nad igro, ponovno povišali razliko in četrtino dobili s 27:19. V zadnji četrtini so nekoliko popustili, kar so nasprotniki izkoristili in do konca srečanja zaostanek zmanjšali na 22 točk. Kljub temu so Slovenci tekmo mirno pripeljali do konca ter zanesljivo slavili s 88:66.

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Strelsko je med Slovenci z 19 točkami izstopal Gal Čop, s 14 točkami mu je sledil Igor Stjepanović, k temu pa jih je še 11 dodal Jazon Krošelj. Vseh 16 reprezentanc na evropskem prvenstvu se uvrsti v izločilne boje. Slovenija bo v skupini C z dvema zmagama in porazom končala na enem izmed prvih treh mest, odvisno od razpleta obračuna Nemčije in Litve. 

Slovenska reprezentanca do 18 let ima na EP visoke cilje.
Slovenska reprezentanca do 18 let ima na EP visoke cilje.
FOTO: KZS

V osmini finala se skupina C križa s skupino D, v kateri nastopajo Španija, Italija, Latvija in Estonija. Slovenci so skupinski del prvenstva končali na drugem mestu v skupini C, zato se bodo v sredo v osmini finala ob 15.30 pomerili z Latvijo, tretjeuvrščeno reprezentanco skupine D.

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Razlagalnik

Osmina finala je faza izločilnega dela tekmovanja, v kateri nastopa 16 najboljših ekip. Ime izhaja iz dejstva, da se v tej fazi število sodelujočih ekip zmanjša na osem, saj se v parih pomeri 16 moštev, zmagovalci pa napredujejo v četrtfinale. To je ključni del prvenstva, saj vsak poraz pomeni takojšnje slovo od nadaljnjega tekmovanja.

FIBA (Mednarodna košarkarska zveza) je krovna svetovna organizacija, ki skrbi za razvoj košarke in postavljanje pravil igre. Organizira velika tekmovanja, kot so svetovna in evropska prvenstva, ter določa standarde za mednarodna srečanja, s čimer zagotavlja pošteno igro in enotnost pravil za reprezentance po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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