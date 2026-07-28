Košarkarski mladci po poti svojih starejših kolegov?

Bolgarija je prve tri minute tekme držala tempo Slovenije, nato pa so Slovenci prevzeli prednost in hitro povišali razliko na šest točk (11:5). Vodstvo so ohranili do konca prve četrtine, ki se je končala z delnim izidom 22:16. Prednost so nato povišali tudi v drugi četrtini, ki so jo dobili s 26:12 in tako v drugi polčas stopili z vodstvom 20 točk.
V tretji četrtini so nasprotniki ponovno zaigrali na višjem nivoju in po nizu 10:0 zaostanek zmanjšali na 10 točk. Slovenci so hitro prevzeli nadzor nad igro, ponovno povišali razliko in četrtino dobili s 27:19. V zadnji četrtini so nekoliko popustili, kar so nasprotniki izkoristili in do konca srečanja zaostanek zmanjšali na 22 točk. Kljub temu so Slovenci tekmo mirno pripeljali do konca ter zanesljivo slavili s 88:66.
Strelsko je med Slovenci z 19 točkami izstopal Gal Čop, s 14 točkami mu je sledil Igor Stjepanović, k temu pa jih je še 11 dodal Jazon Krošelj. Vseh 16 reprezentanc na evropskem prvenstvu se uvrsti v izločilne boje. Slovenija bo v skupini C z dvema zmagama in porazom končala na enem izmed prvih treh mest, odvisno od razpleta obračuna Nemčije in Litve.
V osmini finala se skupina C križa s skupino D, v kateri nastopajo Španija, Italija, Latvija in Estonija. Slovenci so skupinski del prvenstva končali na drugem mestu v skupini C, zato se bodo v sredo v osmini finala ob 15.30 pomerili z Latvijo, tretjeuvrščeno reprezentanco skupine D.
Osmina finala je faza izločilnega dela tekmovanja, v kateri nastopa 16 najboljših ekip. Ime izhaja iz dejstva, da se v tej fazi število sodelujočih ekip zmanjša na osem, saj se v parih pomeri 16 moštev, zmagovalci pa napredujejo v četrtfinale. To je ključni del prvenstva, saj vsak poraz pomeni takojšnje slovo od nadaljnjega tekmovanja.
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