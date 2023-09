Košarkarski spektakel v Beogradu, polne tribune in vedro nebo nad parketom

Kar 7000 navijačev se je udeležilo prijateljske tekme med kluboma, ki sta v prijateljskih odnosih vse od leta 1992, ko so črno-beli zaradi sankcij morali svoje domače tekme igrati v dvorani kluba iz predmestja Madrida, sezono pa so končali s svojo edino evropsko lovoriko do zdaj. 31 let pozneje so se Španci odpravili v Beograd, kjer jih je čakal hvale vreden spektakel.