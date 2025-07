Košarkarski zmaji imajo novega organizatorja igre

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

" Zadovoljni smo, da se nam bo v prihodnji sezoni v Ljubljani pridružil Umoja Gibson. Slednji je v minuli sezoni v dresu Spartaka prvič okusil igranje v regionalni ligi, kjer je kazal dobre predstave. Ligo ABA je tako dodobra spoznal, v prihajajoči sezoni pa ga čakajo še preizkušnje v EuroCupu. Želimo si, da Gibson s svojo igro v obrambi in napadu pomaga naši ekipi v vseh segmentih naše igre in obenem raste skupaj s preostalimi soigralci ," je ob podpisu pogodbe z Gibsonom za uradno klubsko speltno stran povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero .

Chechu Mulero in Davor Užbinec

" Letošnje poletje je trg igralcev zelo obremenjen zaradi ponudb iz Evrolige, odhodov mladih igralcev v NCAA ter prestopov v klube z večjimi proračuni, zato je izjemno težko najti kakovostnega organizatorja igre. Umoja Gibson je pritegnil našo pozornost s svojimi odličnimi predstavami na obeh straneh igrišča – tako v napadu kot v obrambi. Prepričani smo, da lahko pomembno prispeva k naši igri, hkrati pa še dodatno izpopolni svoje sposobnosti in dvigne raven svoje igre ," je ob dodatku Gibsona v igralski kader povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

" Po podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo se počutim odlično. Med pogovorom z mojim agentom sem izvedel, da ima klub bogato košarkarsko zgodovino. To je pomemben korak naprej v moji karieri. Igrali bomo v Evropskem pokalu proti vrhunskim nasprotnikom, kar me zelo veseli, " je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo za klubsko speltno stran povedal Umoja Gibson.

Umoja Gibson je v NCAA nosil dres treh ekip – North Texas Mean Green, Oklahoma Sooners in DePaul Blue Demons. Skupno je na univerzitetni ravni v Združenih državah Amerike zaigral na 161 tekmah, v povprečju pa v 30,6 minutah, ki jih je preživel na parketu, dosegal 13,2 točki, 2,6 skoka, 2,3 asistence in 1,4 pridobljene žoge na tekmo.

Po igranju v NCAA se je najprej preselil v Nemčijo, kjer je nosil dres ekipe Goettingen. Nastopil je na 32 tekmah nemškega državnega prvenstva, v 27,1 minuti, ki jih je prebil na parketu, pa je dosegal 14,4 točke, 4,9 asistence in 2,3 skoke ter 1,5 pridobljene žoge na tekmo. V sezoni 2023/24 je bil Gibson tako najboljši strelec in kradljivec žog svoje ekipe.