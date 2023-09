Košarkarski zmaji pred dobrodelnim spektaklom proti Panathinaikosu

Vrnitev na stoženski parket je bila za košarkarje Cedevite Olimpije uspešna. Na tretji pripravljalni tekmi letošnjega poletja so izbranci italijanskega strokovnjaka Simoneja Pianigianija z rezultatom 112:76 premagali nemški Mitteldeutscher. Aktualni slovenski prvaki so zavzeto vstopili v srečanje, hitro povedli, a so se Nemci še pred koncem prve četrtine vrnili v igro. V nadaljevanju so nato zeleno-oranžni stopili na plin in vprašanje zmagovalca razrešili že pred začetkom zadnje četrtine, v katero so s seboj odnesli 26 točk naskoka. Najbolj učinkovit v ljubljanski zasedbi je bil tokrat Rok Radović, dosegel je 22 točk ob petih skokih. 20 jih je dosegel Amadou Sow (8 skokov), 15 Karlo Matković (8 skokov), 14 Luka Ščuka, 12 pa Shawn Jones.