Košarkarski zmaji v en glas: 'Podpora navijačev bo izjemno pomembna'

Ljubljančani so na prvem obračunu pokazali borbenost in se odločno zoperstavili favoriziranemu nasprotniku, a je zmago v zadnjih trenutkih izmaknil Dubaj. Zdaj je pred zeleno-oranžnimi priložnost, da ob podpori domačih navijačev pokažejo svojo pravo moč. Ključni bodo ekipni duh, zbranost in pomoč s tribun ...

"Škoda, da nam na prvi četrtfinalni tekmi proti Dubai Basketball ni uspelo zmagati, saj menim, da smo bili boljša ekipa in bi si zaslužili zmago. A to je košarka. Še vedno imamo priložnost, da serijo vrnemo v Dubaj, kar je naš velik cilj. V petek nas čaka pomemben dan in odločilna tekma. Podpora navijačev bo ključna. Želimo si zmage, da četrtfinalno serijo vrnemo v Dubaj in se skušamo uvrstiti v polfinale. Upam, da bo vzdušje v petek v Stožicah znova odlično. Mi bomo dali vse od sebe, da zmagamo, podpora navijačev pa nam vedno olajša igro. Želim si, da bodo Stožice v petek polne," je pred obračunom z Dubajem za uradno klubsko spletno stran povedal Andrija Stipanović, ki se je na prvi četrtfinalni tekmi regionalne lige uspešno vrnil na parket po poškodbi kolena.