Košarkarski zmaji zaključujejo prvi del priprav

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po uvodnem tednu v Ljubljani, ki so ga zaznamovali pregledi, testiranja in individualni treningi, se članska ekipa Cedevite Olimpije od ponedeljka mudi v Kranjski Gori.

Na Gorenjsko je glavni trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović s seboj vzel 16 igralcev, 13 iz članske ekipe in tri igralce iz ekip mlajših starostnih kategorij, kot zadnji pa se je v torek zvečer moštvu pridružil mladi francoski košarkar Joan Beringer , ki se je poleti preselil v Ljubljano, lahko pa ga bomo spremljali v mlajših selekcijah ljubljanskega kluba.

"Najprej želim pohvaliti vse igralce, ki so na priprave prišli zelo dobro pripravljeni. V ponedeljek smo se iz Ljubljane preselili v Kranjsko Goro, kjer močno treniramo, s fanti se borimo in delamo vse za to, da bomo maksimalno dobro pripravljeni na začetek sezone," je pred zaključkom prvega cikla priprav za uradno klubsko spletno stran povedal Rok Radović.