Ljubljančani želijo koledarsko leto zaokrožiti z zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo točno opoldne, prenos Kanal A in VOYO, začeli svoj zadnji obračun v tem koledarskem letu. Gre za 14. krog lige ABA in gostovanje v Beogradu pri Megi. Ljubljančane bo v srbski prestolnici vodil pomočnik glavnega trenerja Andrea Turchetto.

ABA liga: Cedevita Olimpija - Cibona

Mega je prvo polovico rednega dela sezone z izkupičkom šestih zmag in sedmih porazov zaključila na osmem mestu lestvice. Na zadnji preizkušnji v regionalni ligi so z rezultatom 92:76 premagali Igokeo m:tel, s tem pa so prekinili niz treh zaporednih porazov. Najboljši strelec Mege na dvoboju z ekipo iz Laktašev je bil Stefan Miljenović s 24 točkami, sledil pa mu je Nikola Topić, ki je v statistko vpisal 18 točk, devet asistenc in šest skokov.

Karlo Matković

Topić je bil najboljši strelec Mege na prvem medsebojnem obračunu s Cedevito Olimpijo v rednem delu tekmovanja, v Stožicah pa je 30. septembra dosegel 25 točk. V nedeljo pa Topića, ki je v prvem delu sezone v povprečju dosegal 18,6 točke, 6,9 asistenc in 3,7 skokov na tekmo, ne bomo videli na parketu dvorane Ranka Žeravica, saj se je v tednu, ki je za nami, vrnil v vrste Crvene zvezde.

V prvem kolu, ko sta se moštvi v rednem delu sezone pomerili prvič, je v Stožicah Cedevita Olimpija večino srečanja prevladovala na parketu in imela tudi rezultatsko prednost. Na glavni odmor so zmaji, kot poroča njihova uradna spletna stran, s seboj odnesli 20 točk naskoka (62:42), v nadaljevanju pa je Mega zaigrala bolje in 34 sekund pred koncem zadnje četrtine rezultat poravnala na 87:87. Dvoboj je nato 18 sekund pred koncem odločil Justin Cobbs, ki je zadel met za dve točki za končnih 89:87 v korist Zeleno-oranžnih. Cobbs je bil z 19 točkami tudi najboljši strelec Cedevite Olimpije, sledila sta Jaka Blažič in Karlo Matković, ki sta dosegla vsak po 14 točk.

Obračun v Stožicah pa ni bil prvi medsebojni med Cedevito Olimpijo in Mego v tej sezoni, saj sta se ekipi med seboj pomerili že na Superpokalu Lige ABA v Podgorici. Tam so Beograjčani, kot piše spletna stran kluba, udarili prvi, in se, čeprav so se ljubljanski košarkarji uspeli vrniti v igro (37:39), hitro znova oddaljili (54:74), na koncu pa je semafor kazal 88:75 v korist Mege. Jaka Blažič je ob 19 točkah zbral še 11 skokov, Gregor Glas pa se je ustavil pri 11 točkah.



liga ABA, 14. krog:

Mega - Cedevita Olimpija (Kanal A in VOYO od 11.50)