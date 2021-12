Košarkarsko EP 2022: Slovenci najprej proti Litovcem

Po dnevu premora v dvorani Lanxess, ki sprejme 19.000 gledalcev, sledi 3. septembra obračun proti Madžarski (20.30), dan kasneje, torej v nedeljo, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi še en dan premora, za konec skupinskega dela pa, kot piše na uradni spletni strani KZS, sledita še dvoboja z gostitelji Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15). Skupinski del prvenstva bo sicer potekal v Pragi, Tbilisiju, Kölnu in Milanu. Štiriindvajset reprezentanc je razdeljenih v štiri predtekmovalne skupine. Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu nastopila 14. zapovrstjo.

Skupinski del se bo zaključil 7. septembra (skupini A in B) oziroma 8. septembra (skupini C in D). Štiri najboljše reprezentance iz posamezne skupine bodo napredovale v izločilne boje, ki jih bo gostil Berlin. Dvoboji osmine finala bodo na sporedu 10. in 11. septembra, četrtfinale 13. in 14. septembra, polfinalna obračuna se bosta odvila v petek, 16. septembra, dvoboja za medalje pa najboljše reprezentance čakata v nedeljo, 18. septembra.



Skupine na EP 2022:

Skupina A (Tbilisi): Španija, Rusija, Turčija, Gruzija, Belgija, Bolgarija

Skupina B (Köln): Francija, Litva, Slovenija, Nemčija, Madžarska, Bosna in Hercegovina

Skupina C (Milano): Grčija, Italija, Hrvaška, Ukrajina, Velika Britanija, Estonija

Skupina D (Praga): Srbija, Češka, Poljska, Finska, Izrael, Nizozemska.