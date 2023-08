Košarkarsko igrišče na gladini Blejskega jezera? Z Dončićem je vse mogoče

Košarka je preprosta igra, ki jo lahko igra praktično kdor koli in to kjer koli. Potrebna sta zgolj košarkarska žoga in koš. A kaj se zgodi, ko košarkarsko igrišče 'plava' na gladini Blejskega jezera? To bodo ljubitelji košarke lahko na Bledu izvedeli kmalu po koncu prihajajočega svetovnega prvenstva v košarki.

"V soboto, 16. septembra, bo na Bledu košarkarski spektakel! Na gladini jezera bo zraslo plavajoče košarkarsko igrišče mednarodnega Grosbasketovega turnirja 3x3. Za piko na i pa bo dogodek ovekovečil tudi sodelovanje Luke Dončića in legendarne znamke Jordan. Na ta dan bo namreč tudi uradno v prodaji nova košarkarska superga LUKA 2 LAKE BLED, ki bo ime Slovenije in našega čarobnega jezera ponesla po svetu," so zapisali organizatorji dogodka. icon-expand Luka Dončić FOTO: Dogodek LUKA BLED Že dolgo je jasno, da predstave Luke Dončića v svet pošiljajo odlično sliko njemu tako ljube Slovenije. Slovenska košarkarska reprezentanca že nekaj časa nosi opremo znamke Jordan, ki redno izdaja tudi nove superge v njegovem imenu. "Znamka Jordan je skozi leta postala del kolektivnega spomina vseh košarkarskih navdušencev in mojstrov igre pod obroči. Superge Air Jordan še danes veljajo za sanje vsakega otroka in odraslega. Nova generacija superg Luke Dončića z imenom LUKA 2 LAKE BLED je v svoj DNK vtisnila Slovenijo. Luka se je državi poklonil ne samo z imenom, temveč tudi z barvno paleto svetle polarne, škrlatne in raznovrstne modre barve," so dodali organizatorji.