Kot prvi na vzhodu: Detroit že v končnici

Jalen Duren je dosegel 23 točk, Daniss Jenkins pa je za 51. zmago Detroita v tej sezoni prispeval 22 točk. Bati so nastopili brez svojega zvezdniškega branilca Cadea Cunninghama, ki bo zaradi kolapsa pljuč odsoten vsaj dva tedna. Izkazal se je tudi Ausar Thompson, ki je kar sedemkrat ukradel žogo razglašenim bojevnikom, ki so na tekmi skupno izgubili kar 26 žog. "V celoti smo izpolnili našo nalogo. V prvi vrsti smo želeli, da naša obramba ustvari kaos v obrambi bojevnikov, kar nam je tudi uspelo," je po zmagi dejal strateg Detroita J.B. Bickerstaff.

Boston je po zmagi proti Memphisu s 117:112 zadržal drugo mesto v vzhodni konferenci. Jaylen Brown je dosegel 30 točk, izkazal pa se je tudi "rezervist" Luka Garza, ki je kar 11 od skupno 22 točk dosegel v zadnji četrtini. V velikem jabolku je bil na sporedu mestni dvoboj med mrežicami in kratkohlačniki, slednji so slavili s 93:92. Karl-Anthony Towns je dosegel 26 točk in zbral 15 skokov pod obema obročema, Jalen Brunson pa je dodal 17 skokov in osem asistenc za gostujočo zasedbo iz New Yorka.

V Houstonu so rakete zanesljivo premagale goste iz Atlante s 117:95 in ustavile njen izjemen niz 11 zaporednih zmag. Kevin Durant je za zmago teksaške ekipe prispeval 25 točk, Jabari Smith Jr. pa je dodal 23 točk in devet skokov. Jerami Grant je 21,3 sekunde pred koncem dvoboja zadel odločilno trojko za zmago Portlanda nad Minnesoto s 108:104.

Denver je pred domačimi gledalci ukanil Toronto s 121:115. Jamal Murray je dosegel 31 točk, Tim Hardaway Jr. jih je s klopi dodal 23, Nikola Jokić pa 22 točk, osem skokov in devet asistenc. Srbski center je z zahtevnim metom iz obrata 44,9 sekunde pred koncem dvoboja Denverju zagotovil odločilno vodstvo za končno zmago. Los Angeles Lakers, kjer blesti slovenski zvezdnik Luka Dončić, naslednja tekma čaka v noči na nedeljo v Orlandu. Kalifornijska ekipa je v sijajnem nizu, na zadnjih osmih tekmah je dosegla same zmage. V zahodni konferenci sicer vodi branilec naslova Oklahoma City z razmerjem zmag in porazov 55-15, sledijo mu San Antonio (52-18) in Los Angeles Lakers (45-25). V vzhodni konferenci so na vrhu Detroit (51-19), Boston (47-23) in New York (46-25).