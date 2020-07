Gobert in Mitchell štiri mesece po okužbi in sporu junaka prve tekme

Po poročanju ESPNje minilo točno 141 noči od pozitivnega testa Rudyja Gobertav Oklahoma Cityju, kjer je sredi marca gostovala ekipa Utah Jazz. Nihče si verjetno ni mislil, da se bo liga NBA vrnila šele 30. julija, in da bo ravno Gobert tisti, ki bo dosegel prvi in zadnji koš za zmago Utaha. V kompleksu ameriškega medijskega giganta, ki je del zabaviščnega parka Walt Disney World v okolici Orlanda, je ekipa iz Salt Lake Cityja premagala New Orleans Pelicanse in jim zadala boleč udarec v lovu na Memphis Grizzliese in osmo mesto, ki še prinaša igranje v končnici v zahodni konferenci.

"Preprosto hvaležen sem," je za ESPNpo telefonu dejal Gobert, ki je zadnji točki dosegel s črte prostih metov 6,9 sekunde pred koncem dvoboja. "Preprosto hvaležen sem, da lahko počnem to, kar rad počnem. Po vsem tem, kar sem prestal jaz osebno in kar v teh trenutkih prestaja ves svet, je to, da lahko še naprej navdihujem milijone otrok po vsem svetu in še naprej širim pozitivnost, preprosto blagoslov. Seveda pa je izvrstno tudi začeti z zmago."

'Čudna so pota življenja'

Kot v filmu je v ključni akciji za zmago deloval tudi Donovan Mitchell, ki se je marca prav tako okužil z novim koronavirusom, zaradi Gobertovega nespametnega ravnanja in posmehovanja virusu v dneh pred okužbo pa naj bi Francozu tudi močno zameril. A na tekmi tega ni bilo moč zaznati, Mitchell je namreč po prodoru našel Goberta, ki je nato izsilil odločilna prosta meta.

"Donovan je poskušal odigrati pravo akcijo in jo je," je soigralca pohvalil Gobert, ki je tekmo zaključil s 14 točkami, 12 skoki in tremi blokadami. Met za tri točke, ki bi Pelikanom lahko prinesel zmago, je ob zvoku sirene sicer zapravil Brandon Ingram, medtem ko je prvi zvezdnik kluba Zion Williamson vse skupaj razočarano spremljal s klopi.

"Veliko ljudi verjetno ne bo moglo izreči stvari, ki jih želijo, da bi poskusili razdreti ekipo. Kot pravim ‒ čudna so pota življenja,"je dodal Gobert, s katerim naj Mitchell ne bi govoril ves prvi mesec premora. Kasneje sta sicer priznala, da so se med njima iskrice pojavljale že pred pandemijo, saj naj bi se Gobert prevečkrat pritoževal nad pomanjkanjem podaj Mitchella.

Mitchell vesel, da sta utišala medije

"Šli smo naprej, pogovorili smo se o tem, da bi to celotno izkušnjo uporabili za izboljšanje, mislim pa, da sta fanta to storila," je bil zadovoljen trener Utaha Quin Snyder. "Da je odigral takšno akcijo v zaključku tekme in podal do Rudyja, nato pa je Rudy izkoristil prosta meta, dokazuje, da imaš veliko zaupanja do soigralca. Morda si bom premislil in rekel, da je bilo poetično, a ne želim preveč poudarjati vsega skupaj. Ta fanta sta to storila že več kto stokrat v zadnjih letih, kolikor igrata skupaj. Izvrstno ju je videti, kako sta na igrišču povezana,"je o varovancih še povedal Snyder. Gobert in Mitchell sta v zadnjih tednih tudi javno izražala prepričanje, da bosta uspešno združila moči za dobrobit ekipe.

"To vam bo nekako tudi preprečilo govorjenje o tem, če sem povsem pošten," je žogico medijem vrnil Mitchell, ki je na uvodni tekmi v Orlandu s soigralci zaostajal tudi že za 16 točk. "Na koncu koncev smo košarkarji. Gremo na igrišče in odigramo pravo akcijo. Opravil je hudičevo dobro delo. Poskušam se prebiti skozi in poiskati fante, ki se odkrijejo. Zame je na koncu koncev pomembno le to, da pravilno 'preberem'. Vsem vam sem že tisočkrat povedal, da poskušam postati boljši podajalec, boljši organizator igre kot celota. Da lahko to storim v tistih situacijah, samo dokazuje, kako mi je uspelo napredovati. Gre le za to, da jaz zaupam njemu, on pa zaupa meni. Res gre le za to ... Dosegel je prvi točki, po tem, ko pa se je še tako končalo, bi moralo to res zapečatiti vse tisto, kar se tiče govorjenja o vseh teh dodatnih stvareh."

Vzponi in padci

Mitchell je dosegel osem od svojih skupno 20 točk v zadnjih petih minutah in ekipi pomagal do izenačitve svojega največjega preobrata v sezoni, ki je večkratnim finalistom lige NBA uspel proti Portland Trail Blazersom 7. februarja.

"Vsaka ekipa ima vzpone in padce," je še dejal Gobert, ki mu je med pogovorom za TNTob robu igrišča Mitchell tudi ponudil roko za udarec z dlanjo. "Pomembna stvar je, kako se odzoveš. Oba poskušava izboljševati drug drugega. To potrebuje naša ekipa in naša skupnost."