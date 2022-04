Predsednik KZS navdušen nad SP v odbojki, a bi si želel podobnega tretmaja

Z vprašanjem, zakaj so se sredstva za odbojko tako hitro našla, za košarko pa niso bila načrtovana, smo se obrnili tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Odgovore še čakamo in jih bomo, ko jih prejmemo, tudi posredovali našim bralkam in bralcem.

"Rad bi poudaril, da nikakor nismo ljubosumni na odbojko, še več: privoščimo jim in pozdravljamo vlado, da se je odločila, da bo pokrila kotizacijo," je v pogovoru za našo spletno stran poudaril predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec . Slednjega na čelu s sodelavci v kratkem čaka težak organizacijski preizkus, saj bo KZS gostila ženski Eurobasket 2023, vključno s finalno tekmo v Stožicah. "Organizacija ženskega Eurobasketa je težka zaradi tega, ker mogoče ni tako zanimiv, kar se tiče sponzorjev, je pa zagotovo velik korak k promociji ženske košarke. Radi bi videli, da bi država prepoznala pomembnost dogodka – nenazadnje bodo Stožice gostile finale ženskega Eurobasketa – in tako bi si želeli podobnega tretmaja kot odbojka," nam je dejal Erjavec, ki je sicer z navdušenjem pozdravil, da je Slovenija dobila tako velik športni dogodek, kot je svetovno prvenstvo v odbojki.

Vlada potrdila garancijo za izvedbo prvenstva

"Vlada je dala soglasje OZS za vložitev kandidature skupaj s Poljsko pri Mednarodni odbojkarski zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva v odbojki 2022. V primeru, da OZS pridobi organizacijo omenjenega svetovnega prvenstva, bo vlada zagotovila sredstva v višini dveh milijonov evrov za plačilo kotizacije – garancije za izvedbo tega prvenstva. Vlada bo ta sredstva zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije Republike Slovenije za leto 2022," je bilo sporočilo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, potem ko je v četrtek postalo jasno, da bo Slovenija soorganizirala (za zdaj le s Poljsko, v igri pa naj bi bila še ena država) svetovno prvenstvo v odbojki. Odgovor z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zakaj KZS ne bo dobila sredstev za organizacijo prvenstva, je bil – tako Erjavec – ves časov pogovorov med KZS-jem in ministrstvom ta, da je KZS že dobila sredstva za organizacijo moškega Eurobasketa 2013 in da za plačilo kotizacije (KZS je po besedah Erjavca državi predlagala plačilo enega milijona evrov) načrtovanih sredstev ni. A tudi pri Eurobasketu 2013 se je, spomnimo, močno zapletalo, ali bo vlada zagotovila sredstva za plačilo kotizacije ali ne, na koncu pa je po precej burni medijski razpravi vendarle prišlo do zagotovitve potrebnih sredstev. In prav Eurobasket 2013 je oral ledino (izjemno) velikih organizacijskih dogodkov v Sloveniji, ki je tedaj dokazala, da se lahko organizacijsko brez večjih težav spopade z organizacijo tako velikih dogodkov.