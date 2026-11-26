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S tem je štirikratni dobitnik nagrade za najkoristnejšega igralca lige NBA, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, izboljšal lasten rekord najstarejšega igralca s trojnim dvojčkom. Miami je po prvi četrtini vodil z 32:29, toda LeBron James je v drugi četrtini dosegel 14 zaporednih točk za Philadelphio in poskrbel za vodstvo s 62:53 ob polčasu. Gostitelji v drugem polčasu prednosti niso več izpustili iz rok.

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"Želeli smo se vrniti k svoji obrambni identiteti. V prvi četrtini nam to ni uspelo, a v naslednjih 36 minutah smo se po mojem mnenju vrnili na pravo pot," je po navedbi francoske tiskovne agencije AFP povedal James. Po koncu prejšnje sezone je zapustil v prejšnjem večeru proste Los Angeles Lakers Luke Dončića in med več klubi izbral 76ers v upanju, da bi osvojil še svoj peti naslov prvaka lige NBA.

Ekipa 76ers je svoj izkupiček, ko je najboljši v vzhodni konferenci, izboljšala na 15 zmag in štiri poraze, hkrati pa prekinila niz sedmih zmag Miamija. Obe moštvi imata v skupini B vzhodnega dela pokala NBA razmerje zmag in porazov 2:1.

LeBron James FOTO: AP

Ker je bil Joel Embiid odsoten zaradi bolezni, Jaylen Brown pa je moral igro zapustiti že zgodaj zaradi težav z levo stegensko mišico, je breme doseganja točk in razigravanja soigralcev prevzel James. Tyrese Maxey je bil s 30 točkami najboljši strelec ekipe 76ers, VJ Edgecombe pa jih je dodal 18. Giannis Antetokounmpo je bil s 32 točkami in 14 skoki najboljši pri Miamiju.

Ekipa Dallas Mavericks, ki je bila v preteklem večeru prosta, je postala prvo moštvo, ki se je uvrstilo v izločilne boje pokalnega tekmovanja. Zagotovili so si prvo mesto v skupini A zahodne konference, potem ko so Phoenix Suns v Houstonu izgubili s 104:116. Alperen Sengun je za Houston dosegel trojni dvojček s 23 točkami, 11 skoki in 11 podajami. V Portlandu sta Deni Avdija (33 točk) in Damian Lillard (29 točk) popeljala domače Trail Blazers do zmage nad San Antoniem s 116:111. Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je za Spurs dosegel 44 točk in zbral 16 skokov. V skupini C na zahodu je zdaj stanje povsem izenačeno, saj imajo Spurs, Lakers, Portland in Golden State na vrhu razpredelnice enak izkupiček, po dve zmagi in en poraz.

Jalen Brunson FOTO: AP

Jalen Brunson in Mikal Bridges sta dosegla po 19 točk, New York Knicks, branilci naslova v ligi NBA in pokalnem tekmovanju, pa so premagali gostujoči Cleveland s 121:102 in tako zabeležili šesto prvakov zmago zapored.

Jaden McDaniels je s 32 točkami in 10 skoki vodil Minnesoto Timberwolves do zmage s 113:106 v Oklahoma Cityju. Julius Randle je z 28 točkami popeljal Brooklyn do zmage s 104:97 v Milwaukeeju, s čimer so Nets prekinili niz petih zaporednih porazov. Jaylen Wells je dosegel 19 točk in popeljal Memphis do domače zmage s 115:97 proti ekipi Los Angeles Clippers.

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De'Anthony Melton iz moštva Golden State je dosegel 24 točk in Warriors pomagal do zmage s 129:110 proti gostujočemu Sacramentu. Matas Buzelis je nanizal 24 točk za zmago Chicaga s 107:105 na gostovanju pri Charlottu, s čimer se je niz porazov ekipe Hornets podaljšal na šest tekem. Izidi:

Philadelphia 76ers - Miami Heat 111:104 Charlotte Hornets - Chicago Bulls 105:107 New York Knicks - Cleveland Cavaliers 121:102 Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 106:113 Memphis Grizzlies - LA Clippers 115:97 Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 97:104 Houston Rockets - Phoenix Suns 116:104 Golden State Warriors - Sacramento Kings 129:110 Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 116:111