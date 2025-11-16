'Kralj' James tik pred povratkom na parkete lige NBA

Košarkar z največ doseženimi točkami v zgodovini lige NBA je zavoljo težav z išiasom izpustil uvodni del sezone 2025/26, v njegovi odsotnosti pa so jezerniki na krilih Luke Dončića dosegli deset zmag in doživeli štiri poraze ter so na četrtem mestu v zahodni konferenci.

Štiridesetletni "kralj James" po večdnevnih treningih in vajah v igri 5 na 5 ni imel nobenih zdravstvenih težav. ESPN poroča, da je James izjemno motiviran in zelo blizu vrnitvi na veliko košarkarsko sceno. Zanj bi bila to že osma v dresu slovite kalifornijske ekipe, skupno pa že 23. v ligi NBA, kar doslej ni uspelo še nobenemu košarkarju na svetu.

Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo, ko bodo gostili Utah Jazz.