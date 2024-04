Kralj priznava, da v tanku zmanjkuje goriva

Po statistiki sodeč, bi lahko najboljši strelec v zgodovini lige vztrajal še kar nekaj časa, vendar se sam zaveda, da je realnost nekoliko drugačna. Po zmagi nad Brooklynom ga je eden od novinarjev vprašal, koliko časa pričakuje, da bo še igral v NBA. "Ne več dolgo. Zagotovo ne bom igral novih 21 sezon, to je gotovo. Ne vem, kdaj bo prišel čas za slovo, a zagotovo ga nimam več veliko," je bil realen za številne – predvsem mlajše – navijače najboljši košarkar v zgodovini lige.

Kot dobro vino, bi lahko opisali staranje LeBrona Jamesa , ki v svoji 21. sezoni v ligi NBA dosega 25,4 točke, 7,3 skoka in 8,1 podaje na tekmo, ob tem pa za tri meče skoraj 42-odstotno. Trikrat je dosegel mejo 40 točk, nazadnje proti Brooklynu za silo pomembno zmago v boju za končnico. Lakersi trenutno zasedajo deveto mesto, ki ob koncu rednega dela prinaša play-in turnir.

Ne šampionski prstan, do konca kariere ima le eno željo

James nikoli ni skrival, da ima pred koncem kariere še eno veliko željo, in sicer da bi moči na parketu združil z najstarejšim sinom Bronnyjem, ki trenutno v univerzitetni ligi NCAA zastopa barve Južne Karoline. Bronnyjevo selitev na (naj)višji nivo je poleti nekoliko zaustavil srčni zastoj, ki ga je doživel med pripravami na novo sezono, zato je veliko vprašanje, ali se mu bo uspelo na najsvetlejši oder prebiti dovolj hitro.

Glede na to, da je njegov oče najboljši strelec in asistent jezernikov, obenem pa drugi po odigranih minutah in številu skokov, nekaj časa vendarle še ima ...