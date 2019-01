Kralj se obnaša kot kralj … LeBron naj bi zahteval menjavo trenerja tudi pri Lakersih

Težko bi verjeli, če bi to prebrali o superzvezdniku lige NBA, 'Kralju' LeBronu Jamesu. Košarkarju, ki je bil med navijači najbolj priljubljen v izboru za tekmo All-Star in dobil največje število glasov izmed vseh košarkarjev. A glede na to, da je v preteklosti pri Clevelandu že poskrbel za menjavo trenerja – tedaj je klop na zahtevo Jamesa moral zapustiti David Blatt, zamenjal ga je Tyronn Lue –, se zdi poročanje novinarjev Jackieja MacMullana (ESPN) inBriana Windhorsta (The Hoop Collective), ki sta zelo blizu LeBrona, še kako resnično.

Tyronn Lueje sicer prijatelj LeBrona in glede na to, da je trenutno brez službe, saj so ga kmalu po odhodu LeBrona Konjeniki odpustili (zdržal je vsega šest tekem v aktualni sezoni), ni vrag, da se ne bo v prihodnjih tednih usedel na klop Lakersov. Leta 2016 je uspešno nadomestil Blatta in s Clevelandom osvojil šampionski prstan.

Lakersi so ob poškodbi LeBron Jamesa dokaj neprepričljivi – na zadnjih 12 tekmah so le štirikrat zmagali in kar osemkrat izgubili, s čimer so ob 25 zmagah in 24 porazih padli na deveto mesto zahodne konference.