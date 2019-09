Kraljevi sprejem za španske košarkarje po naslovu svetovnih prvakov

Svetovni prvaki v košarki Španci so ob vrnitvi v domovino doživeli kraljevi sprejem, saj sta jih v Madridu poleg na tisoče navijačev pozdravila tudi španski kralj Felipe VI. in kraljica Letizia. Navijači so rajali na ulicah Madrida in slavili drugi španski svetovni naslov, ki so si ga na Kitajskem priigrali z zmago nad Argentinci (95:75).

