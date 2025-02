Kralji brez Kopitarjevih točk v napeti končnici klonili proti Vancouvru

Kanadčani so v mestu angelov povedli z 2:0, potem ko sta sredi prvih dveh tretjin zadela Nils Hoglander in Conor Garland, slednji ob igri z igralcem več na ledu.

Kralji so se vrnili v zadnji tretjini in izenačili po zaslugi Adriana Kempeja in Warrena Foegeleja. Kings so imeli zgodaj v podaljšku nato na voljo igralca več na ledu ob izključitvi gostov, a je niso izkoristili, zmago Vancouvru pa je priboril Garland po 4:26 minute podaljška, ko so bile moči na terenu izenačene.