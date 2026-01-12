Kralji želijo brez neukrotljivega Schröderja v kozji rog ugnati Dončića in druščino

Vodstvo lige NBA je pred nekaj dnevi suspendiralo igralca ekipe Sacramento Kings Dennisa Schröderja zaradi grožnje, ki jo je ta usmeril proti Luku Dončiću. Schröder tako ne bo smel igrati na kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev.
Incident se je zgodil v dvorani Crypto.com v Los Angelesu približno 40 minut po tem, ko so Lakers premagali Kings s 125:101. Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel. Med tekmo sta imela Schröder in Dončić več "sočnih" besednih izmenjav, po tekmi pa ga je Schröder našel v hodniku dvorane in sprožil prepir.
Dončiću naj bi menda zabrusil, da ga na igrišču ne more zasmehovati in se pretvarjati, da je zunaj igrišča vse v redu. Liga NBA je sklenila, da je član Sacramenta skušal udariti Dončića. Ta bo skupaj s soigralci skušal končati mini negativno serijo dveh zaporednih porazov, ki so ju jezerniku pretrpeli proti San Antoniu in Milwaukeeju.
Izid, liga NBA, redni del:
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers
