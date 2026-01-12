Kralji želijo brez neukrotljivega Schröderja v kozji rog ugnati Dončića in druščino

Los Angeles Lakersi želijo po dveh porazih spet na zmagovalno pot. Slovito košarkarsko zasedbo iz mesta angelov čaka lokalni obračun v gosteh proti Sacramentu, ki je doslej dosegel devet zmag in doživel 30 porazov in je izgubil vse možnosti preboja v izločilne boje. Pred nekaj dnevi so jezerniki proti kraljem slavili z gladkih 125:101, med tekmo pa sta se nekajkrat grdo "pogledala" in tudi sporekla Luka Dončić in Dennis Schröder. Slednji je ob tem prejel suspenz in ga ne bo v kadru gostiteljev.