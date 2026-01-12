Naslovnica
Košarka

Kralji želijo brez neukrotljivega Schröderja v kozji rog ugnati Dončića in druščino

Sacramento, 12. 01. 2026 21.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Los Angeles Lakersi želijo po dveh porazih spet na zmagovalno pot. Slovito košarkarsko zasedbo iz mesta angelov čaka lokalni obračun v gosteh proti Sacramentu, ki je doslej dosegel devet zmag in doživel 30 porazov in je izgubil vse možnosti preboja v izločilne boje. Pred nekaj dnevi so jezerniki proti kraljem slavili z gladkih 125:101, med tekmo pa sta se nekajkrat grdo "pogledala" in tudi sporekla Luka Dončić in Dennis Schröder. Slednji je ob tem prejel suspenz in ga ne bo v kadru gostiteljev.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: AP

Vodstvo lige NBA je pred nekaj dnevi suspendiralo igralca ekipe Sacramento Kings Dennisa Schröderja zaradi grožnje, ki jo je ta usmeril proti Luku Dončiću. Schröder tako ne bo smel igrati na kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev.

Incident se je zgodil v dvorani Crypto.com v Los Angelesu približno 40 minut po tem, ko so Lakers premagali Kings s 125:101. Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel. Med tekmo sta imela Schröder in Dončić več "sočnih" besednih izmenjav, po tekmi pa ga je Schröder našel v hodniku dvorane in sprožil prepir.

Dončiću naj bi menda zabrusil, da ga na igrišču ne more zasmehovati in se pretvarjati, da je zunaj igrišča vse v redu. Liga NBA je sklenila, da je član Sacramenta skušal udariti Dončića. Ta bo skupaj s soigralci skušal končati mini negativno serijo dveh zaporednih porazov, ki so ju jezerniku pretrpeli proti San Antoniu in Milwaukeeju.

Izid, liga NBA, redni del:
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers

košarka nba dončić lakers sacramento

Drama v Minneapolisu pripadla Edwardsu in druščini

