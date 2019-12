Krampelj iz Ljubljane odhaja na posojo v Andoro

Martin Krampelj bo za Andoro, ki igra v španski prvi ligi (Liga ACB )in evropskem pokalu (7Days EuroCup) bo zaenkrat nosil mesec dni, a obstaja možnost podaljšanja pogodbe, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Krampelj, ki se je moštvu Cedevite Olimpije pridružil poleti po tem, ko je štiri sezone nosil dres ekipe Creighton Bluejays iz Univerze Creighton v Nebraski, odhaja na posojo v Andoro. V tej sezoni Grosupeljčan ni dobil veliko igralnih minut, nastopil je le na treh tekmah superpokala Lige ABA v Zagrebu. V skupno skoraj desetih minutah, ki jih je preživel na parketu, se ni uspel vpisati med strelce.

Športni direktor KK Cedevita Olimpija Sani Bečirović je o tej temi dejal: "Ob dejstvu, da so se vloge igralcev v našem moštvu že lepo porazdelile, smo iskali ustrezno rešitev za Martina Kramplja, da tudi on pred začetkom drugega dela državnega prvenstva zaigra na čim višji ravni in pridobi potrebne izkušnje, ki so mu manjkale na začetku sezone. Kot rešitev se je ponudila Andorra, iskali so nekoga, ki bi jim priskočil na pomoč po poškodbi Moussa Diagneja. Martin bo v Andorri sprva preživel en mesec, nato pa bomo videli, kaj in kako."