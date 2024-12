Krik, nato pa tišina v dvorani Oaka: huda poškodba nekdanjega košarkarja Partizana

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mathias Lessort, ki ima v Evroligi povprečje preko 13 točk in 7 skokov, je na začetku drugega polčasa obležal na tleh v težkih mukah, glasni kriki bolečine pa so odmevali po dvorani Oaka. Kot poroča STA, govorijo o zlomu gležnja. Le nekaj minut po odhodu Lessorta v slačilnico oziroma bolnišnico je bila tekma v Atenah znova prekinjena, saj je imel gledalec v dvorani zdravstvene težave. Prvo pomoč so mu nudili zdravniki Baskonie, kajti zdravniška služba Panathinaikosa je bila v slačilnici z Američanom.