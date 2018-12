Kritike legend niso vznemirile Jamesa: 'Vesta, kaj bosta dobila'

Talentirana ekipa Los Angeles Lakers igra prvo sezono z LeBronom Jamesom, ki se je po igranju za Cleveland Cavalierse in Miami Heate po dveh epizodah v domačem Clevelandu odločil prvič preizkusiti na zahodni obali. Trenutno peto mesto v zahodni konferenci (še) ni povsem zadovoljilo uspehov željnih Kalifornijcev, Jamesa se je nazadnje na radiu Sirius XMnazadnje lotil tudi direktor kluba Earvin "Magic" Johnson.

"Ponavlja se nam Cleveland, tega pa si ne želimo. Imamo veliko košarkarjev, ki dobro vodijo žogo, zato menimo, da ga ne želimo preobremeniti v smislu vodenja žoge in tega, da bi morala vsaka akcija skozi njega,"je menil legendarni Johnson.

Bryant: To je preizkus potrpežljivosti

Temu mnenju se je pridružil tudi Kobe Bryant, še ena legenda Jezernikov, ki se seveda nikoli ni izmikal odgovornosti in z žogo v rokah prevzemal odgovornost na svoja pleča. Sveže upokojeni Bryant meni, da je vse skupaj "preizkus potrpežljivosti" Jamesa, a priznava, da mu pri "iskanju ravnovesja" gotovo ni lahko.

LAKERS

"Na začetku sezone ste videli skupek posamičnega talenta, ki je poskušal ugotoviti, kaj lahko stori in kje na parketu to lahko stori," je The Athleticcitiral večkratnega osvajalca šampionskih prstanov Bryanta. "Kaj pa njihova igra? A ob istem času moraš ugotoviti, kako bi lahko to igro združil v skupino. Ne moreš enega postavljati pred drugega, me razumete? To je torej preizkus 'Bronove' potrpežljivosti, saj mora storiti, kar lahko, da bi obdržal glavo ekipe nad vodo. Zato je to iskanje ravnovesja."

'Vesta, kdo sem'

Po poškodbi Rajona Ronda, ki je zadnjih devet tekem izpustil zaradi težav z roko, je pritisk na Jamesa še večji. Povprečno je odigral 33,7 minute na tekmo, a ob vprašanju glede kritik Johnsona in Bryanta je bolj kot ne zatrdil, da svoje igre ne namerava spreminjati.

"Če sem povsem iskren, ne vem, kaj pomeni to, da od mene zahtevajo preveč,"se je odzval James. "Razumem sicer logiko za besedami Magica in Kobeja, ker želimo razviti mlade fante ... Toda mislim, da Magic in Kobe vesta, kdo sem. Vem, kdo sem jaz in onadva vesta, kaj bosta dobila od mene. Torej: veste, kaj boste od mene dobili vsako tekmo. Ko gre res, res, res zares, potem veš, kdo bo tam."

Od poškodbe Ronda so Lakersi v napadu začeli dosegati vsega 104,5 točke na sto posesti, to je izkoristek, ki Jezernike uvršča med najslabših pet ekip v ligi. Toda šest zmag in trije porazi neke večje krize ne kažejo, saj so se Kalifornijci izkazali v obrambi (dovolijo 102 točki na vsakih sto posesti), ki je med petimi najboljšimi v NBA.