Krivci za Dallasov poraz? Kričeče barve in slaba podlaga

Nov format tekmovanja v ligi NBA, ki bo z zaključnim turnirjem v Las Vegasu okronal prvega prvaka medsezonskega turnirja, so navijači in košarkarji sprejeli z mešanim odzivom. Nekateri so zadovoljni s tekmami, ki imajo več tekmovalnega naboja. Drugi so zelo nezadovoljni z izbirami barv na podlagah v dvoranah, Luka Dončić pa z njihovo kakovostjo.

Dallas Mavericksi so na enajsti tekmi rednega dela sezone v ligi NBA doživeli najvišji poraz v tej sezoni. Na gostovanju pri New Orleans Pelicansih so izgubili s 131:110 in tako bržkone izgubili možnosti, da osvojijo medsezonski turnir, ki ga je vodstvo lige vpeljalo pred začetkom nove sezone. Luka Dončić je ob slabem metu (5/16) dosegel 16 točk in meni, da del krivde za slabo predstavo mora prevzeti podi podlaga, na kateri so igrali.

Slovenec je svoje negativno mnenje o seriji podlag, ki jih je liga naročila posebej za tekme medsezonskega turnirja, z novinarji podelil že po porazu Dallasa proti Denverju na prvi tekmi tega turnirja, ki je bila odigrana 3. novembra. Po novem porazu proti New Orleansu je svoje kritike ponovil: "Tudi če pozabimo na barve, je bila podlaga danes zelo slaba. Zelo je drselo. Potem pa se na nekaterih delih žoga sploh ni dobro odbijala. Veste, če bomo imeli take podlage, potem morajo poskrbeti, da so stabilne in lahko na njih igramo. Tako kot v Dallasu. Ni bila stabilna in smo jo morali zamenjati."

Njegov trener in soigralci so se strinjali s težavami s podlago, a v njih niso videli razlogov za tretji poraz sezone. "Imeli smo težave s podlago, ampak zdaj je prepozno. To danes nima veze s podlago. Ne bomo uporabili podlage kot izgovor in moramo poskrbeti, da nas ne bodo citirali, da je razlog za naše izgubljene žoge kriva podlaga. New Orleans si zasluži pohvale za dobro igro," se je kritikam podlage poskušal izogniti Jason Kidd.

Dallas Mavericks so v skupini B medsezonskega turnirja odigrali tri tekme in dve izgubili. Na vrhu skupine so Denver Nuggets z dvema zmagama na dveh tekmah. Sledijo Houston Rockets z eno zmago na edini tekmi in New Orleans Pelicans s po zmago in porazom na dveh tekmah. Na dnu skupine se nahajajo LA Clippers s porazoma na dveh tekmah. Ker se v izločilne boje uvrsti zgolj prva ekipa in dve najboljši iz preostalih skupini, so možnosti Dallasa za napredovanje minimalne.

"Vseeno je, kaj jaz povem. Na koncu dneva bodo počeli, kar koli želijo. Notranje igrišče, zunanje. Vetrovne razmere. Vseeno je. Košarka je košarka. Preprosto so nam izprašili riti," je dodal Tim Hardaway.