Kriza Dallasa vse globlja: Dončićevih 37 točk premalo za Utah

Košarkarji Dallasa so tudi četrto tekmo zapovrstjo izgubili v razburljivi končnici. Tokrat je bil boljši Utah Jazz (115:113), ki je izkoristil katastrofalno tretjo četrtino Mavsov in se po odločilnem košu odličnega Johna Collinsa (28 točk) šest sekund pred koncem tekme razveselil tretje zmage v sezoni. Prvo ime gostov je bil vnovič Luka Dončić, ki je 37 točkam dodal še devet podaj in sedem skokov. To je bil ob petih zmagah že sedmi poraz Dallasa v sezoni.

Dallas, ki je še junija igral v velikem finalu Lige NBA in tam moral priznati premoč zvezdniškemu Bostonu, je v novo tekmovalno obdobje 2024/25 vstopil zelo slabo. Varovanci trenerja Jasona Kidda so pred gostovanjem v Delta Centru po treh zelo tesnih porazih (Phoenix Suns, Golden State Warriors in Denver Nuggets) napovedovali odločno igro na zmago, ki bi prekinila neugoden niz porazov. Toda že vstop v uvodno četrtino obračuna z v letošnji sezoni skromnim Utahom je nakazoval, da bo to novo mučenje za Luko Dončića in druščino. Slovenski zvezdnik se je sicer ogrel z dvema zaporednima uspešnima metoma izza črte 6,75 metra za vodstvo gostov s +6 (10:16) po polovici prve četrtine.

Domači košarkarji so hitro odgovorili z dobro igro v obrambi, ki je prisilila Dallas v nove napake, kar je pridom izkoristil Jordan Clarkson, ki je do zaključka uvodnege dela igre s trojko in uspešnim polaganjem znižal zaostanek svojega moštva na zgolj točko (27:28). Podobno razmerje moči med moštvoma je bilo v drugi četrtini, v kateri se je pri gostih poznala odsotnost rahlo poškodovanega Kyrieja Irvinga, ki bi prišel še kako prav za razbremenitev Dončića, ki je bil pod velikim pritiskom obrambe Utaha. Slednji je s koši že omenjenga Clarksona, Collina Sextona (16 točk) in predvem Johna Collinsa (28 točk) prišel do rezultatskega zasuka in vodstva s +4 po slabi polovici druge četrtine (36:32). Po Kiddovi minuti odmora se je pri Mavsih v napadu prebudil Quentin Grimes, ki je z nekaj uspešnimi meti za tri točke ohranjal goste pri minimalnem vodstvu. Dallas je dobil prvi polčas s tremi točkami naskoka, bilo je 64:61. Kljub novi medli predstavi si najzvestejši privrženci lanskih finalistov niti v najhujših sanjah niso mogli predstavljati, da bo Dallas v tretji četrtini povsem odpovedal in dopustil Utahu, da se v nekem trenutku dvoboja poigrava z Dončićem, Grimesom in druščino. Utah je bil raznovrsten, razigran, boljši tako v obrambi kot v skoku, kar je že tako ali tako ena od šibkejših prvin v igri Dallasa v dozdajšnjem delu sezone.

Pri domačih je v drugem polčasu prevladoval John Collins, ki je bil nerešljiva uganka za obrambo Dallasa. Slednji je izgubil tretjo četrtino kar s 17 točkami razlike (21:38), Utah pa je v zadnjih 10 minut obračuna v domačem Delta Centru vstopil z lepo prednostjo 14 točk (99:85). Mavsi so prvič na tekmi vstopili s "peno" v ustih in željo, da skušajo rešiti, kar se rešiti da. Z agresivnejšo obrambo so uspeli omejiti napadalni učinek terceta Collins-Sexton-Clarkson, na drugi strani pa so začeli zadevati tako s pol razdalje kot izza črte 6,75 metra. Dončiću in Grimesu (15 točk) sta se priključila Naji Marshall (19 točk) in Klay Thompson (17 točk) za vstop v novo razburljivo končnico, ki ni močnejša stran košarkarjev Dallasa v dozdajšnjem delu sezone. Pri vodstvu Utaha s 113:110 je dobrih 30 sekund pred koncem po podaji Dončića trojko zadel Thompson za izenačenje izida na 113:113. In ko je že kazalo, da bomo v Salt Lake Cityju spremljali podaljšek, je zmago za Utah z zabijanjem šest sekund pred koncem tekme potrdil John Collins.

Liga NBA, izid:

Utah Jazz - Dallas Mavericks 115:113 (27:28, 34:36, 38:21, 16:28)

(Luka Dončić: 37 točk, 9 podaj in 7 skokov za Dallas Mavericks).