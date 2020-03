Krka izgubila v Baru, obstanek še ni zagotovljen

Krka ostaja pri šestih zmagah - zanjo je bil to hkrati šesti zaporedni poraz v ligi ABA, prav toliko jih ima Mega Bemax, ki ima boljše medsebojno razmerje, eno manj pa so zbrali košarkarji Zadra, ki imajo ob tem še slabše razmerje na medsebojnih tekmah. Dalmatinci bodo v zadnjem krogu gostovali pri Crveni zvezdi. Mornar je do zmage prišel precej težje, kot kaže končni rezultat, oziroma Krka je izgubila višje, kot si je zaslužila. Čeprav je imela ob odmoru že deset točk zaostanka, je v tretji četrtini nadoknadila izgubljeno in na začetku zadnjega dela povedla s 64:58. V igri za zmago je bila tako v 35. minuti (69:68) kot dve minuti pozneje, ko so imeli domačini 74:71.

Pri Krki, ki je po daljšem času zaigrala v polni postavi, so izstopali Ivan Ramljakz 18 točkami (8 skokov) ter Glenn Cosey in Luka Lapornik, ki sta zbrala po sedemnajst točk.



Izid:

Mornar - Krka 82:73 (19:13, 39:29, 53:53)